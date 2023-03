Divoká porážka a pak vzkříšení. Hokejisté Olomouce mohou doma slavit postup

Jenže neradno kohoutí partu odepisovat. Díky dvěma slepeným gólům ze 46. minuty během 22 vteřin dostali třetí mač do prodloužení.

Nejprve Jan Káňa dorazil Musilovu střelu do tyče a záhy Tomáš Dujsík vypálil přesně mezi betony ihned po vyhraném buly Bambuly.

Famózní obrat na 3:2 dokonal v 64. minutě útočník Jakub Orsava, jehož úplně volného našel zpoza branky mazák Jiří Ondrušek.

Mora se ujala vedení v sérii 2:1 a před zítřejším domácím zápasem, v němž může rozhodnout o postupu, dostala s nadsázkou pod tlak nejen soupeře, ale i svého rolbaře...

Také případný rozhodující špíl by hrála ve středu doma, neboť se kvůli rýze v ledu v úvodním olomouckém zápase po delším stání rolby měnil harmonogram. Hanáci vedli po úvodní třetině 2:0, ale po dvouhodinovém marném snažení o nápravu ledu se dvě třetiny dohrávaly další den.

Mora sice zvítězila v pohodě 4:1, leč po verdiktu vedení extraligy přišla o domácí výhodu druhého utkání. Teď ji má zpátky. I díky tomu, že vstřelila v sérii už pět přesilovkových gólů. I když Orsavův padl chvili poté, co Hanáci sehráli dlouhou přesilovku mizerně, ovšem Energii v ní aspoň utahali.

V 59. minutě vyfasoval domácí Ondřej Beránek za vysokou hůl v obličeji Dujsíka čtyřminutový trest, který pak výrazně ovlivnil prodloužení. Na stadionu byly velké emoce, neboť o moment dříve se Beránek podle názoru karlovarské střídačky stal obětí nedovoleného bránění.

Západočeši sice oslabení ustáli, jenže ještě do rozhozené obrany po skončení přesilovky rozhodl nikým nebráněný Orsava a mohla vypuknout červená euforie.

„Začátek s námi zamával. I za stavu 0:2 nás Vary sevřely. Neskutečnou bojovností jsme ale zápas otočili,“ radoval se olomoucký trenér Jan Tomajko, který do včerejšího zápasu nasadil do branky místo Jana Lukáše zkušenějšího Branislava Konráda. „Opravdu výborná práce od hráčů a musíme jim poděkovat. Pořád ale není konec, protože musíme vyhrát třikrát a je to stále otevřené,“ zdůraznil.

Karlovarský protějšek David Bruk doplnil: „Byli jsme blízko k bodu a mohli jsme vést. Bohužel nepovedlo se, ale vítěz série musí získat tři body, Olomouci ten třetí nedáme zadarmo a budeme bojovat.“ Jako se to povedlo Energii v sobotu, kdy dala sedm gólů a autor hattricku Petr Koblasa si mohl do Olomouce v „rolbové“ sérii rýpnout: „Myslím, že se jí to trošku vrátilo za to, jak se nám posmívali, když se to stalo tady v sezoně. Tak jim to rolba vrátila.“

Pro připomenutí: v Karlových Varech se kvůli rozbité rolbě neodehrál duel s Hanáky 25. září ve 4. kole, který ani nezačal.

Emoce ze sobotní napínavé přestřelky se přenesly i do hlediště, kde se do domácích pustili hostující fanoušci.

„K tomu napomohlo první utkání v Olomouci. Stala se tam nějaká událost, i na internetu se to táhlo a fanoušci se mezi sebou trošku špičkovali,“ podotkl Koblasa.

Špičkovat se to bude určitě i v úterý v plechovém zimáku. Do boje mohou naskočit po jednozápasovémtrestu karlovarský útočník Gríger a olomoucký Plášek.

Hlavně aby do nervózního hokejového zápolení zase nevjela rolba.