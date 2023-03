První tým v play off nevítězí. Proč? Statistika jako výzva pro Pardubice

Naposledy Liberec na jaře 2016 ovládl základní část a po něm slavil i extraligový titul, v předchozí desetiletce stejný kousek svedla jen zlatá třinecká parta v roce 2011.

„Už dlouho chybí mimořádně dominantní tým jako kdysi Vsetín, který klidně odtáhl celou sezonu a pak ještě vyhrál play off,“ soudí expert David Pospíšil. „Soutěž se vyrovnala. Výkonnostní rozdíly nejsou v desítkách, ale jednotkách procent.“

„Chocholouškovskou“ statistiku se pokusí upravit klub, s nímž shodou okolností Pospíšil nejvýrazněji propojil hráčskou kariéru.

ONLINE: Pardubice - Olomouc podrobná reportáž od 19:00

Dnes začíná řádné play off, do něhož rovnou vstupují Pardubice – vítězové základní části a podle bookmakerů největší favorit na titul. Dynamo rozehrává v 19.00 čtvrfinálovou sérii proti Olomouci.

Podcenění? (Ne)existuje!

Dovolíte letmý výčet? Předchozí ročníky se slavilo zlato u týmu, který byl po základní části:

– Loni, předloni a v roce 2020 druhý.

– O rok dřív pátý. A na jaře 2017 dokonce šestý.

– Vynecháme-li liberecké zlato z pole position před sedmi lety, můžeme pokračovat dál: druhý, čtvrtý, třetí, třetí.

Co se ve vyřazovacích bojích děje s nejpilnějšími střadateli bodů? Opravdu funguje zaklínadlo, že v play off se může stát cokoli?

„Hlavní důvod je podcenění protivníků ve čtvrtfinále,“ tuší pardubický kapitán Patrik Poulíček. „Můžete je podcenit, protože máte v hlavě, že jste v základní části dominovali a bude tomu tak i v play off. Jenže tam může být bojovnost i nasazení týmů daleko větší než u těch z prvních pozic.“

Není třeba zmiňovat, že po případném úspěchu ve čtvrtfinále na favorita číhají na cestě ke zlatému pokladu ještě dva minimálně papírově silnější vyzyvatelé.

S útočníkem Poulíčkem navíc zcela nesouzní expert Pospíšil: „Podcenění může nastat v základní části, když se vám daří a přijede k vám šmudla z posledního místa, na kterého si věříte. Tohle by se v play off dít nemělo. Rozhoduje momentální výkonnost, ideální pohoda klíčových hráčů a někdy i štěstí.“

Do play off s kaňkou

Dost indicií vybízí k úvaze, že se lépe zahajuje marš k trofeji tak trochu ze závětří. „Každý rok záleží na okolnostech, jak se to sejde. Spíš než konkrétní umístění je před play off důležitější dobře trénovat,“ tvrdí Václav Varaďa.

Úspěšný útočník a později i kouč je nejspíš nejpovolanějším respondentem na zákonitosti extraligového play off. Před dvanácti lety patřil k výrazným hráčským osobnostem, které Třinci přispěly k historickému titulu. Poslední tři zlata slavil Varaďa s Oceláři už jako kouč. Po loňském završení hattricku je opustil. Nyní už jen jako divák pozoruje, kdo usedne na uvolněný trůn, o nějž se v základní části nejhlasitěji ucházely Pardubice.

Martin Faško-Rudáš využívá přesilovku proti Pardubicím a vrací Liberci vedení.

Varaďa vyzdvihl jejich suverenitu, ale zároveň varuje. „Pardubice ke konci základní části nebyly schopné vyhrát proti týmům, které hrály na krev. Nezávidím jim, že budou vstupovat s takovou kaňkou do play off, kde už jejich soupeř na krev hrál v předkole,“ podotýká uznávaný kouč. „Čtvrtfinále nebude jednoduché. Navíc se nestává často, že si to ve finále rozdá první a druhý tým. A letos to taky tak nedopadne.“

Už nedořekl, zda do finále nedoputují Pardubice, anebo Vítkovice, které po většinu sezony platily za nejvážnější pronásledovatele vedoucího celku. Mezi hlavní uchazeče o titul zařaďte i Spartu, jež se po listopadovém příchodu trenéra Hořavy vyšvihla ze suterénu až na třetí místo.

Z předkola k medaili? Spíš iluze

Dynamo v závěrečné čtvrtině základní části prohrálo všechny tři souboje s protivníky, kteří s ním postoupili přímo do čtvrtfinále. Ani čtyři prohry z posledních pěti duelů nezní jako bilance k chlubení.

Pardubický kouč Radim Rulík ale ocenil, jak jeho podřízení přistoupili k porážkám. Žádné výmluvy, ale naopak slušná sebereflexe a odhodlání vrátit se do vítězného módu. „Měli jsme čtrnáct dnů, abychom se nažhavili a srovnali si hlavu,“ poví Rulík. Při debatě s novináři zmínil, že se mu příliš nezamlouvá zdlouhavé a nabobtnalé předkolo hrané na tři vítězství. „Ve Švédsku jde dál deset týmů a předkolo je jen na dva vítězné zápasy, aby to zkrátili a aby jejich soupeři neměli nevýhodu, že budou dva týdny čekat. Optimální to není, ale já nerozhoduju,“ ví Rulík.

Trenér Pardubic Radim Rulík zdraví fanoušky po návratu ze stříbrných dvacítek.

Play off je o překonávání nejrůznějších nástrah. Proti Olomouci by se měla projevit převaha pardubických individualit. Pokud ne hned v úvodu, tak v pokročilejší fázi série rozhodně. Hodí se připomenout, že od zavedení předkola v roce 2007 se z něj jen Slavii (bronz 2010) a Kometě (stříbro 2012) povedlo proklestit k medaili. Účastníci předkol plní spíš úlohu křoví v play off. V něm ale nevítězí ani první tým. Změní se to?

Nejlákavější část extraligy začíná.