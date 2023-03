Brát se jako favorit, to je cesta do pekla. Vyhrát může kdokoliv, říká Rulík

„Neřeknu vám ani slabiku o tom, jak se připravujeme,“ opáčil víceméně hned na začátku rozhovoru. „Nevím, proč bych měl o tom mluvit, každý to sleduje a já nemám důvod nic rozkrývat. Od žádného trenéra jsem nikde nic podobného nečetl,“ dodal.

V tu chvíli ještě ani netušil, že prvním vyzyvatelem Dynama v play off bude Olomouc. „Prostě se nachystáme na tým, který dostaneme. Všichni v kabině ví, že teď už se bude hrát na krev. Bude to hokej z jiné kategorie,“ měl jasno Rulík.

Už během základní části se zajímal, kteří novináři chodí sledovat tréninky a jak často. Bylo jasné, že v play off uvalí na veškeré dění okolo týmu absolutní embargo. Jaký je ale v šatně? Bude přístup už takhle rázného kouče během vyřazovací části za zavřenými dveřmi v kabině ještě přísnější? „Myslím, že jo,“ řekl jen a zůstal ticho.

Odpovím po play off

Rozesmál tím pár lidí okolo a i jemu tu a tam ucuknul koutek. Svoji pozici si užíval. Nedostanete ze mě nic, co se jen trochu týká série s Hanáky nebo kterékoliv případné další.

„Na všechny tyhle věci odpovím až po play off. Pak se můžeme bavit,“ naladil novináře.

O něčem se ale přece jen trochu rozpovídal. O špatném závěru základní části, kvůli kterému Dynamo do čtvrtfinále vstupuje se čtyřmi prohrami v řadě.

Lukáš Sedlák slaví přesilovkový gól na ledě Liberce.

„Hráli jsme proti týmům, které potřebovaly zvítězit. Liberec i Hradec hrály o čtyřku. Neuspěli jsme ani s Brnem a s Litvínovem. Bylo jasné, že tahle mužstva proti nám hrála úplně nadoraz a výborně do obrany. My jsme samozřejmě trochu polevili, protože už jsme měli nahráno. Jakmile nepodáte stoprocentní výkon, tak je to hned znát. To je pro nás všechny do play off jasný vzkaz. Pokud na ledě nenecháme všechno, tak to bude strašně těžké,“ přemítal Rulík.

Naznačil, že je úplně jedno, kolik má Dynamo v týmu Sedláků nebo Radilů. A jednoznačně, stejně jako hned na začátku sezony, se odmítl bavit o pozici favorita na titul.

„To vůbec není předmětem. Upozorňoval jsem od první chvíle, že do play off jdou další opravdu silná mužstva. Chytit formu a vyhrát může kdokoliv. Přemýšlet tak, že jediný favorit jsme my, to bude cesta do pekla,“ zdůraznil.

Kádr je kompletní

Obzvlášť po zmíněných čtyřech prohrách v řadě. Dá se však na nich najít i něco pozitivního. Dynamu možná trochu „zpříjemnily“ dvoutýdenní čekání na soupeře. Bylo na čem pracovat, prostor na úlevy nula.

„To nedokážu posoudit. Prostě se to tak stalo. Přišla menší krize, což se nebojím tak nazvat. Přestalo nám to jít, což všichni ví. Dneska už je to jedno, všechno je smazané. Jdeme do čtvrtfinále,“ vyhlásil.

V neúspěších se nebabral ani se samotnými hráči. „Četl jsem a sledoval jejich pozápasové rozhovory. Kdyby zaznělo něco, s čím bych nesouhlasil, tak bych o tom určitě s hráči mluvil, ale všichni se vyjadřovali správně. Za nic se neschovávali, byli upřímní a věděli, že výkony nebyly optimální. Pak nebyl důvod do toho zasahovat,“ přiblížil.

David Musil čistí prostor před brankářem Janem Růžičkou.

Nic moc dalšího už neprozradil. Vypozorovat se tak před startem bojů o titul dala jen jediná věc. Dynamo je kompletní. S týmem trénují uzdravení Tomáš Hyka, Robert Kousal i gólman Dominik Frodl. Ten navíc chodí na led také s „B“ týmem, aby dohnal téměř dvouměsíční manko zaviněné zlomenou rukou. „Rezerva bude během play off trénovat s námi, to je běžné. Nejsme jediní. I v Litvínově jsme měli k dispozici druhou skupinu, Třinec taky stáhl svoje hráče z Frýdku... Trénujeme na čtyři pětky základní sestavy a všichni ostatní musí být v tréninku a připravení. Může se cokoliv stát, zranění, nastřelení, nemoc... A my musíme mít kam sáhnout,“ řekl Rulík.

Loňský krach se nezopakuje, odmítá kapitán

Podruhé povede pardubické hokejisty do play off jako kapitán. Podruhé už však nechce dopustit „výbuch“, jaký Dynamo postihl v loňském čtvrtfinále s Budějovicemi. Ambice nebyly o nic menší než letos, jenže přišla jednoznačná prohra 1:4 na zápasy a mohlo se vyrazit na dovolenou. To už Patrik Poulíček nechal za sebou.

„Ani to nejde srovnávat. Máme daleko silnější a zkušenější mužstvo. Celou základní část jsme se nějak prezentovali a loňská sezona se opakovat nebude,“ odmítl Poulíček.

V pátek v 19 hodin vlétne na Olomouc. Jeho místo bude pravděpodobně znovu ve třetí lajně a úkoly ryze defenzivní.

„Jsem hodně natěšený. Možná i trochu nervózní, ale to právě kvůli tomu, že už se nemůžu dočkat, než to začne. Je to tak cítit od všech v kabině,“ přiblížil devětadvacetiletý dříč.

Už několik let jej většina lidí dává za vzor ostatním. Oddal se týmu, maká a možná by si raději nechal zlomit nohu, než aby nechal projít střelu na svého brankáře. I proto mu sedí přísná ruka trenéra Rulíka.

Patrik Poulíček čelí tvrdé hře před brankou soupeře.

„To je pravda. Česká nátura je náchylná k úlevám a lehkomyslnosti, takže jsem rád, že tady někdo nastolil jasný řád. Celý realizační tým nám dává jednoznačně najevo, že si nic takového nemůžeme dovolit, a udržuje nás v poctivé práci,“ pochvaloval si Poulíček.

Mimo hokej hledá oporu v manželce a pracuje i s mentálním koučem. „A ani v play off to nebude jinak. Snažím se pořád přicházet na věci, díky kterým můžu být psychicky silnější,“ řekl Poulíček.