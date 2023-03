Musíme se soustředit na náš výkon. Bude to výzva, těší se Mueller na Kometu

„Už je to minulost. Teď jsem ve vítkovickém týmu a máme jeden společný cíl. Kometa je první soupeř na naší cestě vyhrát ligu. Nezáleží na tom, s kým hrajeme, teď se jen musíme soustředit na pátek,“ prohlásil zkušený útočník.

Čtvrtfinálová série hraná na čtyři vítězství odstartuje v pátek (od 17.00) a v sobotu (19.00) dvěma zápasy v Ostravar Aréně. Vítkovičtí totiž skončili v základní části na druhém místě, Brňané si museli účast ve čtvrtfinále vybojovat v předkole play off. V něm zdolali Mladou Boleslav 3:1 na zápasy.

„Je to těžký soupeř. Má za sebou dobrou sérii. Ale nás čeká první kolo, jsme připravení. Bude to výzva,“ konstatoval Mueller, jenž se zdráhal použít pro Vítkovice slovo favorit. „Označit někoho za favorita v play off je těžké, bývá to ošidné. Play off je úplně jiná soutěž. My jsme rádi, že jsme si vybojovali domácí výhodu, budeme hrát před našimi fanoušky. Musíme se soustředit sami na sebe, na svůj výkon,“ povídal Mueller. „Koukali jsme na videa, máme plán, jak hrát, jak reagovat v určitých situacích.“

Vítkovičtí si budou muset především hlídat disciplínu. V základní části zapsali nejvíce vyloučení ze všech účastníků soutěže, Kometa přitom disponuje excelentní přesilovkou. V předkole využili Brňané každou třetí početní výhodu. „Přesilovku mají opravdu výbornou,“ uznal Mueller. „K tomu jim parádně chytá gólman (Dominik Furch – pozn. aut.). My se však hlavně musíme soustředit na naši hru. Každý hráč musí odvést svoji práci správně, stejně jako v základní části,“ zopakoval americký forvard.

„Půjdeme na krev“

Vítkovický kouč Miloš Holaň předkolo příliš nesledoval, nechtěl kalkulovat, na kterého ze soupeřů narazí jeho svěřenci. Trpělivě si počkal na rozuzlení.

Vítkovický útočník Marek Kalus se snaží uvolnit v souboji s brněnskou Kometou.

„Od začátku jsme nijak nekalkulovali, koho bychom mohli dostat. Vyšlo to na Kometu, připravujeme se na ni a uvidíme,“ sdělil Holaň lakonicky. „Soupeře jsme si nevybírali. To je asi vše, co bych k tomu řekl.“

Stejně stroze se trenér ostravského celku vyjádřil k nastávající sérii. „Bude těžká, protože v play off je osm nejlepších mužstev, každý soupeř má svou kvalitu. V každém zápase půjdeme na krev.“ Přesto se Holaň postupně rozpovídal. „Není lehkého soupeře v play off, ať už je to kdokoliv. Každý chce vyhrát, každý ví, proč play off hraje, těší se na něj, připravuje se. Všechno, co bylo v základní části, se teď maže, už to není podstatné. Podstatné bude to, jak se k tomu každý postaví na začátku série.“

Tu Vítkovičtí zahájí v domácím prostředí po bezmála dvoutýdenní herní pauze. Do minulého čtvrtka měl tým volno, od té doby denně trénuje. „Mluvil jsem s některými trenéry, kteří tuhle pauzu zažívali každý rok. Vzal jsem si z toho ponaučení a zanalyzoval si to tak, že je hloupost hrát přípravné utkání. Za sezonu se hráči nacestovali dost a bylo potřeba si odpočinout. Taky je ale potřeba i tvrdě potrénovat. Jsem přesvědčený, že se všichni budou těšit, budou netrpěliví. A věřím, že budeme dobře připravení,“ podotkl Miloš Holaň.

Před sezonou Vítkovičtí ústy sportovního ředitele Romana Šimíčka vyhlásili, že cílem je postup do semifinále. „Já nic nevyhlašoval, začínáme ve čtvrtfinále. Každá série bude náročná, každý zápas je náročný. Rozhodují detaily – a já doufám, že budou na naší straně,“ doplnil vítkovický kouč.