Věřil jsem, že až o něco půjde, přepneme, svěřuje se pardubický Sedlák

Určitě to byl i jeden z plánů Olomouce, která aktuálně proti Pardubicím bojuje ve čtvrtfinále, jenže narazila. Tvrdě.

Po téměř dvou týdnech volna přišlo na led zcela koncentrované Dynamo, které během dvou utkání inkasovalo jen jeden jediný dvouminutový trest. Velký nezvyk. A Sedlák? I kdybyste mu u střídačky chrstli do obličeje vodu z flašky, neudělá to s ním pravděpodobně nic.

„Já osobně jsem se na to připravoval od té doby, co jsem v Pardubicích. V základní části jsem mohl projevovat trochu víc emocí, protože to je zkrátka jen jeden zápas a jde se hned dál, ale teď v play off už by soupeři hrálo do karet, kdybych se rozčiloval. Zatím to zvládá dobře celý tým,“ pochvaloval si Sedlák.

V prvním čtvrtfinále Dynamo spláchlo Hanáky 5:1, v tom druhém už byl ale k vidění úplně jiný hokej. Olomouc proházela sestavu, vyměnila gólmana a hrála výrazně zodpovědněji. I když Pardubice pořád tlačily, téměř šedesát minut se hrálo bez gólu.

Krutá prohra

„Možná jsme si to trochu komplikovali ve druhé třetině, ale jinak bych neřekl, že bylo něco výrazně jinak. Olomouc sice byla zodpovědnější, ale my jsme pořád měli šance. A byli trpěliví,“ popisoval Sedlák.

Vyplatilo se. Kohouti nakonec utrpěli možná ještě daleko bolestivější prohru než v pátek. Devatenáct vteřin před koncem proměnil stupňující se tlak Peter Čerešňák a za dalších pět prázdnou bránu trefil Tomáš Dvořák. 2:0 v zápase i v sérii. Kvalitní výkon Olomouce se během půl minuty proměnil v prach.

„Zasloužili jsme si to, nešlo o žádné štěstí. Celou dobu jsme do nich chodili, jen nám to tam spadlo až na konci. Přesně takový výkon nás může posunout, kdybychom začali panikařit a sólovat, dopadlo by to přesně opačně,“ upozorňoval Sedlák. Pardubice tak v letošním play off začaly psát příběh s ideálním začátkem. Série se teď stěhuje na Hanou, kde se hraje zítra v 19 a ve středu v 17 hodin. Dynamo si s sebou do autobusu přibalí polštář v podobě dvou výher.

„Věřil jsem, že jakmile začne o něco jít, tak přepneme. Je super, jak jsme zvládli začátek, ale v Olomouci zase od obou týmů přijdou změny. Asi nic velkého, ale přijdou,“ uvažoval Sedlák.