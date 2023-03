ONLINE: Pardubice bojují o druhé vítězství, zabere Kometa ve Vítkovicích?

Svěřence Radima Rulíka se v pátek nenechali rozhodit odvolaným gólem Roberta Kousala ani následnou vedoucí trefou Jana Káni. Ve zbytku utkání Hanáky přehráli a po vítězství 5:1 dokráčeli k prvnímu bodu v sérii.

Hostující trenér Jan Tomajko označil za klíčovou pasáž polovinu prvního dějství, kdy Východočeši díky přesným zásahům Mateje Pauloviče a Tomáše Dvořáka, kteří udeřili během minuty, otočili skóre.

Play off 2023 servis iDNES.cz

„Myslím, že to byl skoro perfektní výkon. Doufám, že na něj navážeme i v sobotu,“ pochvaloval si Kousal. Pardubice dominovaly a naplno ukázaly sílu v ofenzivě. Využily dvě přesilovky, David Cienciala se blýskl třemi asistencemi.

Olomouc sice zatím nenavázala na úspěšné předkolo proti Karlovým Varům, ale stále má šanci se vrátit před vlastní fanoušky za příznivého stavu čtvrtfinálové série.

„Musíme si pustit video, podívat se, co fungovalo a co nefungovalo, a poučit se z toho. Je potřeba hrát na maximum a obětovat se jeden za druhého, jinak nemůžeme pomýšlet na to, že tu něco urveme,“ burcoval Káňa.

V Ostravě byla k vidění daleko vyrovnanější partie. Také Vítkovice v konečném součtu těžily ze slepených branek v prvním dějství, o které se postarali Roberts Bukarts a Jakub Kotala.

„Dobré mužstvo si nemůže po obdržené brance nechat dát druhou hned v dalším střídání,“ litoval brněnský trenér Patrik Martinec chyb v defenzivě po prohře 2:3.

Jeho svěřenci většinu zápasu dotahovali. Navíc nezvládli uhlídat Petera Muellera, který nejprve asistoval u vedoucí trefy a krátce po startu závěrečné třetiny se prosadil i sám.

„Čekali jsme těžký zápas, což se potvrdilo. Snažili jsme se držet taktiky. Když vedete v sérii, je to moc pěkný pocit, ale v sobotu se začíná zase od nuly,“ vyprávěl americký útočník, jenž strávil v Kometě předchozí čtyři sezony.

Utkání se možná trochu překvapivě obešlo bez výraznějších potyček a emocí, sudí Daniel Pražák a Lukáš Květoň rozdali jen dva dvouminutové tresty. Přitvrdí se dnes?