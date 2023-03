Tohle byl tým, který šel na led vyhrát, pochvaloval si plzeňský Jakub Pour

Z pekla zpět na slunce.

Z bázlivé myšky hladovým vlkem.

Zatímco ve středu Škoda ještě prohloubila marnost a porážka 1:4 pro ni byla v soutěži desátou v řadě, o den později rivala nečekaně rozsápala 6:0.

„Řeknu to jednoduše. Tohle byl tým, který šel na led vyhrát a celých šedesát minut plnil, co měl,“ prohlásil pak plzeňský útočník Jakub Pour, který si v duelu připsal dvě asistence.

V sobotu v 16.30 hodin série na tři výhry pokračuje, v plzeňské Logspeed.cz Areně se odehraje také zítřejší, čtvrtý souboj. Oba týmy jsou nyní dva kroky od postupu.

„Nevím, jak to bude vypadat dál, ale kluci si ověřili, že s takovým nasazením se dají zvládnout zápasy s kýmkoliv. To je jenom dobře a pevně věřím, že v tom budeme pokračovat. A moc bych si přál, aby byla hala plná,“ vzkázal plzeňský trenér Petr Kořínek.

Jakoby ze sebe jeho tým shodil ohromný balvan, který jej dusil. Vždyť výhru si předtím užil naposledy 29. ledna, kdy doma přetlačil Spartu po nájezdech. Tu tříbodovou zapsal dokonce ještě dříve, 13. ledna doma proti Litvínovu.

Až ve čtvrtek večer přišla úleva.

„Doufám, že nám to pomůže, ale musíme zůstat nohama na zemi. Před námi jsou další těžká utkání. Urvali jsme v sérii teprve první a chceme vyhrát i další dva zápasy. Je před námi spousta práce, ale když budeme pokračovat v tomhle nasazení, věřím, že to zvládneme,“ konstatoval Pour.

Plzeňský útočník Antonín Honejsek zakončuje proti libereckému brankáři Petru Kváčovi.

S dvougólovým Holešinským a kapitánem Schleissem, který měl tři asistence, byl třiadvacetiletý forvard hvězdami večera.

„Kuba odehrál výborný zápas. Ale nejen on, byl to týmový výkon. Předvedl to, co od něj čekáme od návratu ze zámoří. A věřím, že na to naváže,“ chválil kouč Kořínek.

„A nesmíme zapomenout na Domína Pavláta, chytal skvěle,“ připojil Pour kompliment gólmanovi. „Já jsem se snažil hrát to, co umím. Silový hokej, udržet se na puku, tlačit se do branky a do zakončení, hledat spoluhráče. Věřím, že jsem týmu pomohl,“ doplnil útočník.

Jisté je, že dnešní třetí díl předkola v Plzni přinese hodně ostrou bitvu. Favorizovaný Liberec udělá vše, aby se oklepal.