Řež s Plzní. Budeme to chtít urvat doma, říká liberecký útočník Flynn

„Bylo to bojovné utkání, vracíme se domů budeme to chtít urvat tam. Věřím, že máme na to vyhrát a půjdeme dál,“ doplnil ho útočník Oscar Flynn.

Předkolo se za stavu 1:1 přesunulo na západ Čech. A oba duely na ledě Plzně byly nesmírně rychlé, tvrdé, plné soubojů, provokací a emocí. V sobotu se domácí ve dvojnásobné přesilovce dostali do vedení, Tygři ovšem dokázali brankou Michaela Frolíka srovnat krok a ve třetí třetině utkání zvrátili na svou stranu.

Vítězný druhý gól Tygrů dával ze skrumáže důrazný obránce Kolmann. „S Michalem Bulířem jsme se oba snažili dotlačit kotouč za čáru, já pak viděl, že byl volný před ležícím obráncem. Zatlačili jsme co největší silou, asi jsme trochu vyhodili i branku, nakonec jsme tam ale naštěstí puk propasovali,“ popsal Petr Kolmann svou trefu.

Rozhodčí pak situaci ještě dlouho zkoumali u videa, nakonec však gól uznali. „Byl jsem si stoprocentně jistý, že gól byl, puk jsem viděl za čárou. S Michalem Bulířem jsme si to potvrdili, jen jsme na střídačce nemohli najít video, na kterém by se to dalo prokázat. Rozhodčí ale mají k dispozici jiné záběry a tam to naštěstí evidentně bylo vidět,“ dodal Kolmann.

Na 3:1 dával v závěru do prázdné branky útočník Michal Birner. V neděli měli Liberečtí mečbol na ukončení série a znovu to byla vyrovnaná řežba. Do vedení šla v úvodu druhé části znovu Plzeň, ale hostům se podařilo brzy vyrovnat.

V přesilovce vzal puk na vlastní polovině nejlepší liberecký střelec v základní části Oscar Flynn, objel dva hráče a prudkou ranou po ledě prostřelil Pavlátovy betony – 1:1. „Viděl jsem tam skulinku, brankář si asi myslel, že budu střílet nahoru,“ řekl Flynn.

Ve třetí třetině měli Bílí Tygři po protiútoku velkou šanci po střele Najmana, Pavlát v domácí brance však vytáhl báječný zákrok a zápas dospěl do prodloužení. V něm hosté doplatili na vyloučení: první přesilovku soupeře ještě přežili, ale druhá už pro ně byla smrtelná. Pour vystřelil Plzni výhru a vrátil sérii pod Ještěd.