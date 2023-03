Kalous pokračuje na lavičce Mladé Boleslavi. Jasná volba, zní z klubu

„Patří mezi nejzkušenější trenéry současné české hokejové scény. Byl pro nás jasnou volbou, a když projevil zájem o pokračování svého působení u nás, měli jsme pochopitelně radost,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Martin Ševc.

Součástí dohody mezi oběma stranami je Kalousovo uvolnění na juniorské mistrovství světa juniorů, které se uskuteční na přelomu prosince a ledna. Kalous bude mít i nadále dva asistenty. Dosud to byli Petr Haken a Václav Pletka. „Složení realizačního týmu, včetně asistentů hlavního trenéra, momentálně finišujeme a budeme o něm v nejbližší době informovat,“ doplnil Ševc.

Kalous převzal tým v době, kdy byl na jedenáctém místě se 43 body z 35 utkání. Předtím vedli Bruslařský klub ve dvou duelech po Čihákově konci Haken s Pletkou a díky jedné výhře získali tři body. Po základní části skončila Mladá Boleslav s 67 body z 52 utkání desátá.

V předkole play off vypadli Středočeši s Kometou Brno po porážce 1:3 na zápasy. Nenavázali na účasti v semifinále z předešlých dvou sezon pod koučem Rulíkem, který se přes stále ještě platný kontrakt dohodl po minulé sezoně na odchodu do Pardubic. Tým převzal jako hlavní kouč Čihák, který původně mířil do Mladé Boleslavi spolupracovat s Rulíkem po ročním působení v roli asistenta trenéra Hradce Králové.