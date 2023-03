V hlavní roli přesilovky. Bezchybná Sparta propadla v prodloužení, Třinec trestal

Příběh to mohl být opačný, kdyby oslabení ubránila. Poláškovo hákování Třinec nepotrestal, stejně tak Jandusovo vyhození mezi diváky.

„Každý chce hrát naplno, snaží se ze všech sil. Blbé fauly přijdou, ale my se na to musíme podívat a udržet nervy na uzdě,“ komentoval vypjaté situace útočník Sparty Roman Horák.

Až Sobotkova hra vysokou holí při návratu do obrany zápas uťala. Daniel Voženílek hledal před brankovištěm lépe postaveného spoluhráče, k jeho štěstí ale trefil pouze Moravčíkovu hůl, od které se kotouč odrazil za bezmocného Kováře v brance Sparty.

„Byla to smůla, ale když nabídnete soupeři tři přesilovky, časem mu to tam musí spadnout. Navíc Třinec má vynikající přesilovku, my zkrátka nemůžeme začít prodloužení třemi fauly,“ hodnotil Horák.

„Můžeme si za to sami, dělali jsme zbytečné fauly, přestali jsme hrát. Nabídli jsme jim přesilovky a Třinec toho dokázal využít. Jsou v nich hodně dobří, toho se musíme vyvarovat. V play off je to o maličkostech, nerozhodují krásné góly,“ souhlasil spoluhráč Pavel Kousal.

Přitom v šedesáti minutách mohli být sparťané s vývojem přesilovek spíše spokojení. Hudáček sice srovnával z jediné početní výhody Třince v základní hrací době na 1:1, domácí se ovšem také pyšnili stoprocentní úspěšností přesilovek.

Skóre otevřel po krásné přihrávce Kousala David Kaše, vedení vracel domácím ve druhé třetině zase Vladimír Sobotka.

David Kaše překonává Ondřeje Kacetla.

Každá mince má avšak dvě strany. Sparta sice využila ve druhém zápase s Třincem každou přesilovku (v prvním jednu ze dvou), zato ovšem ani jednou neskórovala při vyrovnaném počtu hráčů.

„Můžeme se o přesilovky opřít, ale zase nemůžeme spoléhat jenom na ně. Rozhodčí v play off nebudou pískat všechno, takže musíme na Třinec najít nějaký recept a začít dávat góly při hře pět na pět,“ ví Kousal.

„Jsme rádi, že jsme přesilovky využili, v play off je to vždy velmi důležité. Dát gól při hře pět na pět je naopak ve vyřazovací části strašně složité, každý drží systém,“ reagoval zkušenější Horák, který v dresu Sparty hraje už třetí play off.

V prvním duelu Sparta tak tak ubránila náskok 3:0 po dvou třetinách, ve třetí dvacetiminutovce pak dvakrát inkasovala a nakonec se ještě o výsledek musela strachovat. Ve druhém zápase jednobrankový náskok po čtyřiceti minutách neuhájila.

„V úvodní části jsme hráli s chutí, dobře jsme se pohybovali. Ve třetí třetině jsme zase trošku polevili a od naší hry mírně upustili. Přeci jen máte v hlavách, že bráníte těsný výsledek,“ popisoval Horák a dodal: „Nic se neděje, je to 1:1, hráli jsme dobře, starty máme výborné, jen musíme hrát šedesát minut a nedostávat se zbytečnými chybami pod tlak.“

Série se tak za smírného stavu 1:1 přesouvá do Třince. A opět budou hrát klíčovou roli přesilovky.