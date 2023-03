Před hráči smekám, řekl Martinec po povstání Komety. Sestavu musel lepit mládeží

Tři stabilní útočníci přes noc nově na marodce, jedna kompletní lajna složená z juniorů, Vítkovice ve formě a připravené využít soupeřova tápání k zasazení dalšího úderu.

Bylo toho dost, s čím se Kometa musela vyrovnat před čtvrtým čtvrtfinále, do něhož šla za stavu 1:2 na zápasy.

Zareagovala tak, až se i její obvykle zdrženlivý kouč Patrik Martinec nechal částečně unést. „Kluci se vyspali, začal nový den. Mně nezbývá než před nimi smeknout. Nechali tam všechno a zaplaťpánbůh byli odměněni,“ řekl po velké středeční bitvě s těsnou brněnskou výhrou 2:1 na konci.

Oproti úterní třetí partii postrádal v útoku Andreje Kollára, Tomáše Vincoura a Radka Koblížka. Nasadil mládence Jakuba Zembola, Adama Boltvana a do sestavy vráceného Eduarda Šalého.

První dva jmenované viděl v akci v nedávné vypjaté bitvě na konci základní části proti Spartě, takže věřil, že se nemusí bát dát jim důvěru. Nechal je hrát kolem sedmi minut, a kromě Zembolova zbytečného faulu, kterým Kometu připravil o přesilovku, nemusel mít větších námitek.

„Mladí jsou v týmu, jsou jeho součástí, musí být připraveni. Trenér je vybral proto, že mají na to, aby to uhráli. Musí si zvykat,“ řekl brněnský obránce Marek Ďaloga k vynuceným zásahům do sestavy.

„V kabině nám létají virózy, hodně chlapců mělo teploty, ale zvládli jsme to. I takové věci tým semknou a můžou nám pomoct do dalších zápasů. Šrámy nějaké máme, to mají Vítkovice taky. Jde o všechno, není na co čekat,“ dodal člen zadních řad Komety.

Martin Zaťovič si utírá tržnou ránu po zásahu vysokou holí.

Kdo by ji zatratil po úterním prohraném představení, ten by se spletl. Naplnila se brněnská prognóza, že zápas bez přerušování (tak jako byl kvůli díře v ledu ten úterní) může Kometě doma svědčit víc.

„Lidi se dostanou do varu, tlačí nás a jde to. Dneska jsme hráli dobře. Sice hrají Vítkovice perfektně, ale šli jsme si za tím,“ pověděl k rozdílům mezi úterkem a středou Ďaloga.

Kometa se ve čtvrtém duelu výrazně lépe pohybovala, počínala si důrazněji v soubojích, nasbírala víc hitů i zblokovaných střel. Počínala si jako vyměněná.

„Už v úterý večer jsme si k tomu všichni něco řekli. Ráno jsme si pár věcí ukázali, snažili jsme se je změnit a vyšlo nám to,“ podotkl Ďaloga.

Na vedoucím gólu Komety se podílel svým typickým průnikem k soupeřově brance. Tam nezakončil sám, ale našel volného Martina Zaťoviče, který podél Aleše Stezky zasunul puk do sítě.

Aleš Stezka se otáčí za pukem v síti.

„Věřil jsem mu, že to dá, víc než sobě,“ vysvětlil slovenský zadák s úsměvem, proč nahrával. Kapitán Komety přitom vsítil svůj teprve první gól v letošním play off.

Co je naopak tradicí, jsou ve čtvrtfinále góly brněnského útočníka Luboše Horkého. Pokud Kometa nad Vítkovicemi vyhrála, její nejlepší střelec v základní části se nejenže trefil, ale rovnou si připsal gól vítězný. Tak se stalo i ve středu.

„Připomínalo mi to druhý zápas, který se hrál u nás,“ vzpomněl vítkovický útočník Rastislav Dej na sobotní mač, v němž se Horký taky prosadil.

„My jsme do Komety bušili, ona dala gól a zatáhla se. Šance jsme si vytvořili, jenom jsme z nich dotlačili jen jeden gól. Jakmile se doma dostaneme do tlaku a skórujeme, můžeme být úspěšnější my. Dneska jsme to nedotáhli. Hráli jsme na puku, snažili jsme se Kometu dobývat. Brno hrálo chytře v pěti v obranném pásmu, čekalo na brejky, na přesilovky. To bylo tím, že vedlo,“ pokračoval Dej.

Kometa využila ve čtvrtfinále první přesilovku.

V přesilovkách se nakonec částečně i rozhodlo. Kometa využila jednu, Vítkovice žádnou, přestože ve druhé třetině hrály celé dvě minuty v pěti proti třem. Navíc k neproměněným početním výhodám samy přidaly i četná vyloučení. Ve třetí třetině, kdy se měly snažit vyrovnat, vyfasovali jejich hráči hned čtyři dvouminutové tresty.

„Je to asi padesát na padesát,“ reagoval trenér hostí Miloš Holaň na otázku, zda mu vadily spíš nevyužité přesilovky nebo vlastní penalizace. „V pět na tři jsme měli udeřit, možná jsme to celé mohli otočit na svoji stranu. A vyloučení u nás bylo hodně. Doufám, že to doma nebudeme opakovat,“ pravil.

Kromě dvou porážek je se sérií zatím spokojený. „Každý zápas je dobrý, má to nasazení, je to boj. Hraje se nadoraz a fair play,“ shrnul dosavadní průběh série.

Slova chvály, hlavně vzhledem k proměně ve čtvrtém duelu, měl i brněnský kouč Martinec. „Přesně zápas hodný play off. Parádní atmosféra, oba týmy nechaly na ledě všechno, každý se musel bavit. I kdybychom nevyhráli, tak bych mluvil stejně,“ řekl.