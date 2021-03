Drama v Brně rozhodl pes obranář. Místo trestů Holland vystřelil euforii

Čekalo se, že do dramatického předkola mezi Kometou a Vítkovicemi může výrazně promluvit zámořská posila v brněnském dresu. Tak to i dopadlo, jenom čtvrté utkání série nerozhodl pro Kometu její hvězdný Američan Peter Mueller, ale „pracant zezadu“ Rhett Holland, muž na černou práci. To on dal v prodloužení vítězný gól na 2:1, a zařídil, že se rozhodne až v úterý v Ostravě.