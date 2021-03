Branky, body, video. Předkolo dramatizují i šachy trenérských výzev

Nadšení poté, co dopraví puk do branky, propuká u hokejistů Vítkovic a Komety Brno v předkole extraligového play off tak jako obvykle. Jisti si ale svými brankami definitivně mohou být až poté, co jim naskočí na výsledkové tabuli.



Opatrnost je v tomto případě nanejvýš vhodná.

Obě víkendové bitvy v Brně skončily výsledkem 2:1 po prodloužení pro Kometu, další dva góly ale nebyly uznány po provedení trenérské výzvy. V zápase číslo 3 tak přišel o gól Jan Hruška z Vítkovic, ve čtvrté partii dopadl stejně domácí Petr Holík.

V obou případech šlo o nepříliš výrazný kontakt útočícího hráče s brankářem. Úspěšně z trenérské výzvy „vyvázl“ jen autor brněnského gólu ve čtvrtém zápasu Jakub Klepiš.

Komise rozhodčích v pondělí přidala vysvětlení. K Hruškovu odvolanému gólu ze soboty napsala: „Hráč byl sice protihráčem přistrčen, ale svůj pohyb umocnil a do brankáře úmyslně zatlačil loktem, čímž ho posunul, takže nemohl zaujmout plnohodnotnou pozici.“

K neuznanému Holíkově gólu z neděle uvedla: „Útočící hráč (Zaťovič) při couvání v brankovišti odtáhl bruslí hůl brankáře, čímž byla výrazně omezena jeho možnost zasáhnout proti následné střele.“

Kdyby se nereklamovalo, oba góly by platily.

„Možná to byl klíčový moment. Musíme se na to podívat, ale rozhodčí rozhodli, jak to viděli oni. Možná se to trochu přiklonilo na stranu domácích,“ podotkl stroze vítkovický kouč Miloš Holaň po třetím dílu série.

Nejen on se domníval, že kdyby v sobotu Hruškův gól platil a Vítkovice se ujaly vedení 1:0, měly by potřebnou třetí výhru, a tím pádem i postup více než na dosah.

„S tím nic nenaděláme. Řekli jsme si, že jedeme dál a chceme dát další gól,“ pokrčil rameny vítkovický bek Filip Pyrochta.

Místo toho však otevřela skóre ve třetí třetině Kometa a později v prodloužení vyhrála.

Resumé: na zápasy 1:2, na trenérské výzvy 1:0 z pohledu Brna.

Ještě urputnější přetahovaná o „vládu nad videem“ se rozhostila ve čtvrtém duelu. V něm to už bylo kritické zejména pro Kometu, která byla stále ještě v sérii pozadu a porážka by jí ukončila sezonu.

Prohrávala 0:1, když Petr Holík na sklonku druhé třetiny konečně protrhl trápení a ranou na vyrážečku překonal výborně chytajícího Daniela Dolejše ve vítkovické kleci.

Jenže ouha, ze střídačky hostí letí také požadavek na přezkoumání gólu. Dolejš totiž při zákroku ztratil kontrolu nad svojí holí. Možná mu ji z ruky vyrazil stínící domácí kapitán Martin Zaťovič.

Tak to viděli i rozhodčí. Gól neplatí, na trenérské výzvy v předkole vyrovnáno na 1:1.

„Nevím, jak hodně můžeme po zápase hodnotit rozhodčí,“ ošíval se brněnský útočník Daniel Rákos. „Je dobře, že video a možnost výzev je. Když někdo udělá tlak na brankáře v brankovišti, tak gól nemůže platit. Od toho jsou pravidla a mají se dodržovat,“ uznal sportovně.

Ne nadarmo jsou Vítkovice i Kometa vybaveny expertem, který sporné gólové situace sleduje ne ze střídačky, ale ve větším klidu z tribuny. Pokud si něčeho všimne, dává signál dolů k ledu.

„Máme výborného videokouče. Dostáváme echo do sluchátka a reagujeme podle toho,“ potvrdil Holaň.

V Kometě tuto funkci plní asistent trenéra Kamil Pokorný a taky on má dobrou bilanci.

Práce těchto špionů může být nesmírně důležitým střípkem do mozaiky. I neuznání Holíkova gólu totiž mohlo sérii rozseknout; Kometu na další fázi zápasu dost rozhodilo. Kdyby se včas nezvedla, dnes už si její hráči mohli chystat rybářské pruty.

„Trochu nám to neuznání gólu vzalo vítr z plachet,“ připustil Rákos. „Museli jsme se s tím srovnat a hra pak nebyla optimální, ale dostali jsme se z toho,“ dodal s úlevou.

Když už Kometě teklo do bot opravdu hodně, vyrovnal osm minut před koncem čtvrtého utkání Jakub Klepiš, a zachránil tak pro brněnský tým alespoň prodloužení. Vítkovice zkusily podruhé během jednoho večera využít trenérskou výzvu, tentokrát však neúspěšně. Přišly tak o oddechový čas.

„Není důležité, jestli se mi (trenérská výzva) líbí, nebo ne. Je to v pravidlech, využívá se to, taková je realita,“ zodpověděl Holaň otázku na to, jak se mu zamlouvá ustavičné zkoumání gólových situací.

O víkendu se verdikt dvakrát přiklonil na stranu soupeře z Brna. Kometě využití videa pomohlo udržet se v play off.

Kdyby mělo na rozpitvání gólové situace na malé obrazovce dojít i v úterý v utkání číslo pět, už by to mohlo mít fatální následky.

Hráče to od pohybu na brankovišti samozřejmě nezastaví, ale jisti si zřejmě svým počínáním taky zrovna nebudou.

„My se do brány musíme tlačit,“ přikývl vítkovický útočník Marek Kalus. „Jak to posoudí, to je otázka na rozhodčí, ne na nás.“