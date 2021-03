Pardubický Král: Za výkon proti Varům děkuji, ale doma jsme mohli být o den dřív

Dynamo se po třech letech dostalo do čtvrtfinále, což je po posledních nepovedených sezonách příjemná změna jak pro fanoušky, tak samozřejmě i pro hráče.



Čtvrtfinále play off proti Mladé Boleslavi je historicky první série v bojích o titul mezi těmito dvěma celky. „Je to další soupeř, musíme se na něj připravit. V play off si protivníka moc nevybereme,“ řekl v rozhovoru pro O2 Sport trenér Dynama Richard Král.

Bitva o semifinále začne venku ve čtvrtek 18. března, druhé utkání týmy odehrají o den později. Do enteria areny se série přesunuje od pondělí 22. března.

Za Bruslaře nastoupí mimo jiné i bývalý hráč Pardubic Valentin Claireaux, který po domluvě opustil Dynamo na konci loňského roku.

Východočeši rozhodně budou chtít napravit tristní bilanci proti Mladé Boleslavi. V posledních třinácti vzájemných utkáních Pardubice zvítězily pouze jednou, a to v prodloužení. O speciální motivaci navíc má postaráno kouč Dynama, jenž v Boleslavi strávil část kariéry, a v místní aréně dodnes visí transparent s poděkováním za to, že jako kapitán v roce 2008 dovedl Bruslaře do extraligy.

Do čtvrtfinále Dynamo postoupilo přes Karlovy Vary, které v předkole vyřadilo 3:1 na zápasy. Poslední díl do skládačky přidalo v neděli, když ve Varech zvítězilo vysoko 5:1.

„V sérii jsme byli celkově lepší. Podali jsme dobrý výkon, za což týmu děkuji. Kdybychom nechybovali v závěru sobotního zápasu, už jsme mohli být doma a připravovat se na čtvrtfinále o den dřív,“ zhodnotil zápasy Richard Král.