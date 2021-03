Vítkovice, nebo Kometa? Tipovat si netroufají ani bookmakeři

A v úterý hrají doma Vítkovice. „Balon je naší straně. Vyhráli jsme doma dvakrát a já nevidím důvod, proč bychom to neměli zvládnout i potřetí,“ říká na klubovém webu ostravský kouč Miloš Holaň.

Jenže tak jednoduché to ani náhodou není. Pokaždé svou roli sehrála svým způsobem i náhoda.

Naposledy v neděli mohly Vítkovice slavit postup, když v prodloužení spálil velkou šanci útočník Marek Kalus, jenž nakonec o chvíli později nešťastně tečoval puk po střele Rhetta Hollanda mezi betony vlastního gólmana.

O ohromné vyrovnanosti svědčí i nerozhodnost bookmakerů, kteří vidí šance obou týmů před klíčovou bitvou naprosto vyrovnaně. Ať vsadíte na kohokoli, pokaždé bude kurz naprosto stejný. Ostatně vyrovnané byly i souboje obou rivalů v základní části.

Může vůbec někdo někoho překvapit? Dá se vyrukovat s taktikou, která zaskočí?

Kdo postoupí do čtvrtfinále hokejového play off? Vítkovice 13 Kometa 14

„Pokaždé je to boj od začátku do konce se šťastnou tečkou v prodloužení. Mohli jsme to prolomit, je to škoda. Zase se bude hrát na málo gólů, rozhodovat budou i zbytečné fauly,“ přemítá Holaň.



Podobně to vidí i druhá strana. V takto vyrovnané sérii budou obzvlášť rozhodovat atributy play off - tedy zodpovědná obrana, výkony gólmanů, disciplinovanost.

„Musíme se soustředit, musíme prostě vyhrát. Musíme na ledě nechat všechno a předvést 120 procent. Když budeme pokračovat v domácích výkonech, tak uspějeme,“ věří brněnský Holland.

Ať už ale do čtvrtfinále postoupí Vítkovice, nebo Kometa, jedno je zřejmé: bude je to stát hodně sil, které můžou (a s největší pravděpodobností budou) v bitvách se silným a odpočatým úřadujícím šampionem z Třincem chybět.