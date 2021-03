Duel o postup? Ukažte, že to umíte, hecoval brněnskou kabinu Kýhos

„Většinou mám v rozhodujících zápasech úspěchy, tak doufám, že to bude pokračovat,“ přeje si bojovník v dresu Komety, jehož role v play off, kde se jde na krev, roste.

Jeho recept na to, jak k utkání na hraně postupu či odchodu ze scény přistoupit, je prostý: vzít dění do vlastních rukou. Nečekat, co se stane. „My ten zápas chceme jít vyhrát. Nejedeme to odstát a odbránit,“ řekl.

Takové zkušenosti s vyřazovacími partiemi o všechno má v sobě i útočník Vojtěch Němec, jediný hráč Komety, který hrál oba vyhrané sedmé zápasy brněnského celku z let 2014 a 2015.

„Pamatuji si zápas (v roce 2014) na Spartě, kde jsme brzo prohrávali 0:2. Trenér Vláďa Kýhos si nás svolal a řekl, že se nám nemohlo stát nic lepšího: začněte hrát hokej, užijte si to a ukažte, že to umíte. To jsme dodrželi a uspěli,“ vybavuje si jednu z největších bitev Komety v play off Němec.

Úplně do puntíku ale scénář ze Sparty opakovat nechce. „Doufám, že povedeme my a udržíme to. Vzhledem k tomu, že jsme v sérii prohrávali a každý zápas byl rozhodující, tak nic měnit nebudeme,“ nadhodil.

Psychická výhoda je podle něho po dvou výhrách na straně Komety. Druhým aktérem brněnské výhry na Spartě je v tomto předkole Jan Hruška, ale už na straně Vítkovic.