Kometa na hraně, výzva pro Muellera. Je čas na přesčas

O dva roky později je zde předkolo play off, v němž v úterý večer Kometu s Muellerem na křídle prvního útoku čeká rozhodující pátý zápas o postup v Ostravě proti Vítkovicím, a 32letý rodák z Bloomingtonu tráví na ledě průměrně 27 minut na jedno utkání.



Vzhledem k tomu, jak známým se Mueller v extralize svými výkony stal, už se tomu nediví skoro nikdo. „Je na to zvyklý z NHL, kde se hráči hraním zápasů dostávají do formy. Odpovídá tomu jeho režim. Regenerace, výživa, mentální příprava. Nehledal bych v tom nic speciálního,“ říká k Američanovým šichtám Jan Zachrla, asistent trenéra Komety.

Pro srovnání: loni měl nejvytíženější hráč krátkého předkola Martin Stříteský ice time 25:16 minut. Předloni hrál nejvíc Ladislav Šmíd - 28:46 minut na zápas.

Mueller šel ze čtyř duelů předkola dvakrát nad 30 minut. Král bodování letošní základní části extraligy považuje za přirozené, že se hrne do boje, kdykoli o něco jde. „Jsem hrdý na to, že na mě tým spoléhá. Snažím se mu to vrátit,“ pověděl nedávno.

Nebýt toho, že první utkání nedohrál, byla by jeho čísla ještě výraznější. „Jednak je Peter na tento zápřah zvyklý ze sezony, jednak má velký fyzický fond. Je sice hubený, ale to neznamená, že nemá fyzičku. Vezměte si vytrvalce, ti jsou hubení taky a odběhnou maraton,“ vypráví útočník Vojtěch Němec, který s Muellerem sedí v brněnské šatně.

Místo tréninku meditace

Pro laika může být Muellerových pětatřicet střídání za zápas, která navíc dokáže za dva dny zopakovat, podobné výkonům cyklistů v těžkých etapových závodech.

Nejvyšší čas na ledě v předkole Jiří Ondrušek (Olomouc) - 28:26 min.

Filip Král (Kometa) - 27:55 min. Peter Mueller (Kometa) - 27:05 min. Roman Polák (Vítkovice) - 26:40 min. Jan Hruška (Vítkovice) - 25:01 min.

Experti potvrdí, že i tohle se dá naučit.

„Peter má perfektní bruslařský styl, výborně čte hru a zbytečně neztrácí energii hloupým poletováním sem a tam. To z něj dělá to, co je,“ upozorňuje kondiční specialista Miloš Peca, který s Muellerem do loňska pracoval v Brně.

Nejen on ho vidí jako špičkového profesionála. Během kariéry se Mueller naučil naslouchat svému tělu tak, že když cítí, že místo tréninku na ledě potřebuje šlapat na kole, je to díky dohodě s klubem možné. Třeba během této sezony vynechal trénink po příletu z Ameriky a věnoval se doma mentální přípravě. Následně se v hale objevil večer, kdy v ní nikdo z hráčů nebyl, sedl si na rotoped a poctivě se vypotil.

„Vždycky je to o dohodě. Pak zase může být dobrovolný trénink, na který on přijde,“ říká Zachrla.

Vedle přípravy stojí za Muellerovou výdrží i jeho herní inteligence. Na ledě se neskrývá, nešetří se, odehraje i oslabení, rád hraje s pukem. Všechno ale tak, aby ze svého pobytu na ledě dostal co nejvíc užitku za co nejméně energie.

„Nemyslím si, že Peter nehraje náročný hokej. Právě naopak. Je všude, kde má být, a zdobí ho čtení hry. Nehoní se po mantinelech, odhadne, kam se hra posune, a je tam,“ sleduje Němec.

Kromě stylu hry Mueller „šetří“ energii i způsobem stravování.

„Místo masa si raději dám quinou. Jím také hodně salátů a čerstvé zeleniny. Nechci ale nikomu kázat, každý má jiné tělo, které odlišně reaguje. Já sám cítím, že mi to vyhovuje a svaly díky dietě rychleji regenerují,“ vylíčil před časem, co mu je pro něj dobré.

Bude vytížení hvězd stačit?

Kdo s Muellerem přišel do styku, potvrdí jedno: za jeho výdrží nestojí žádné ojedinělé metody. Po těžkém zápase se vyšlape na kole, zajde si do sauny, o každém kroku uvažuje.

„Představuje dokonale poskládanou mozaiku profesionálního sportovce. Kdyby nebylo jeho vážného zranění, které utrpěl před několika lety, určitě by podle mého názoru stále působil v jednom z klubů v NHL,“ soudí Peca.

Na hvězdě Komety oceňuje i jeho týmový přístup. „Je až neuvěřitelné sledovat ho, a to při samotném zápase nebo při tréninku na ledě či v posilovně. I když má za sebou dvouminutové střídání, tak místo toho, aby se posadil na lavici, stoupne si k mantinelu a čeká na pokyn kouče Libora Zábranského,“ líčí Peca, jehož místo bývalo při zápasech Komety vedle střídačky.

Při nedělním utkání kamery Muellera zabraly během komerční přestávky ve třetí třetině, jak sedí mezi Petrem Holíkem a Martinem Zaťovičem, maluje jim fixem na tabulku herní varianty a konzultuje s nimi taktiku.

V páté bitvě o všechno může být to, co Mueller a spol. vymyslí, klíčové. Ve dvou zápasech v Ostravě, jimiž tato série začala, dominovala domácí obrana a Mueller vyšel bodově naprázdno.

Kdo bude úspěšnější?