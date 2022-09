Hrát s hvězdami není výhra. Jste do počtu, říká litvínovský Abdul

S čím jste do Litvínova přišel?

Chtěl bych pomoct týmu, co nejvíc to půjde, aby se posunul ze špatného období, které tady poslední roky bylo. Abychom zase hráli ve vyšších místech; lidi v klubu, fanoušci a město si to zaslouží. To je moje největší očekávání, abychom patřili do horních pater tabulky.

Motivuje vás tlak?

Nepřišel jsem jen bránit, čekají se ode mě body, s tím počítám. Nese to s sebou určitý tlak, s tím nemám žádný problém, proto jsem do Litvínova chtěl jít. Když budu hrát dobře, bude tlak o to menší. Chci patřit k lídrům, ode mě se to očekává a já se to budu snažit plnit.

Nahrává tomu, že se uvolnila role lídrů po odchodu legend Viktora Hübla a Františka Lukeše?

Samozřejmě trošku ano. Tihle dva tady odehráli celou kariéru, zanechali v Litvínově neuvěřitelnou stopu. Oni byli lídři celou kariéru, teď se otvírá šance pro mladší kluky, kteří mohou vzít tu tíhu na sebe. A pomoct svými body, které tady dělali Franta i Viktor.

Co vás ještě přesvědčilo, že jste Litvínovu kývl?

Bylo hodně důležité, že mě chtěl pan trenér Růžička. Zažil jsem v posledních letech, že mě hodně chtěl manažer nebo asistent trenéra, ale hlavní trenér s tím nebyl úplně ztotožněný nebo mě tolik neznal, to pak může být problém v sezoně. Já jsem rád, že teď víceméně všichni stáli za mým příchodem, což bylo důležité v mém rozhodování. Je to pro mě nová výzva.

Jak se vám v Českých Budějovicích hrálo s extraligovou hvězdou Milanem Gulašem?

Milan je výborný hráč, ale já toho s ním moc nenahrál. Ono je to někdy nechci říct složité, ale takoví hráči mají jiné nároky.

Takže vyhovět si se skvělým hráčem je složitější?

Často to tak je. Milan hrál s Lukášem Pechem v lajně, hledali sebe a ten třetí byl většinou do počtu. Ne vždy je hrát s takovými hvězdami výhra, někdy je lepší být malinko schovaný nebo hrát s jinými kluky, pak se můžete prosadit mnohem líp.

Vy jste spíš typ, co rád góly připravuje? Máte víc asistencí.

Mám to rád, baví mě vytvářet šance a kombinační hra. Ale dávám si za cíl, že se musím tlačit do střelby.

Vyčítá vám někdo, že občas střílíte málo?

Člověk se pak sám dívá na video a říká si, panebože proč jsem ještě někoho hledal, když jsem byl třeba v gólové šanci. Prostě tlačit se do brány, takový kanadsko-americký styl, rvát to na brankáře a ne za každou cenu někoho hledat a šperkovat to. Jsou hráči, kteří chodí do zakončení a mají vyloženě klapky na očích, potom takoví, co jdou rádi do kombinace a chtějí to šperkovat. Asi to není úplně výhra. Vím, že se musím víc tlačit do brány. Věřím, že se pak bude celé lajně dařit víc.

Patrik Zdráhal se díky výkonům v Litvínově vrátil do reprezentace. Je to motivace i pro vás?

Samozřejmě to je můj cíl. Myslím, že by měl být cíl každého hráče reprezentovat svoji zemi. Je to jeden z důvodů, kvůli kterému jsem sem šel. Budu dělat všechno, abych se do nároďáku podíval a abych si se lvem na hrudi zahrál.

V Litvínově je od nové sezony o tři metry užší kluziště. Sedí vám to?

Má to své výhody i nevýhody. Plusem je, že když se člověk dokáže zbavit soupeře v rohu u mantinelu, rychle se dostane před branku a může zakončovat. Nevýhoda, že na všechno je míň času. Ale já věřím, že na domácí zápasy z toho můžeme udělat výhodu.