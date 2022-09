Když se zvedne tým, pomůžu si i já, věří litvínovský Zdráhal

„Loni se mi dařilo, ale byli jsme v tabulce vzadu, nic jsem z toho nevytěžil, nejel jsem na mistrovství světa. A určitě to mohlo být i tím, že jsme hráli na 13. místě. Když budeme daleko výš, jak si letos přejeme, tak by to třeba vyjít mohlo,“ uvažuje člen širšího reprezentačního kádru.

Chce být zase tahoun. „Přirozený tlak si na sebe vytvářím sám celou kariéru. Budu makat jako minulý rok, body snad přijdou. Ale hlavně je důležité zvednout se jako tým,“ přeje si nový zástupce kapitána.

Nové jsou i cíle Vervy, už žádný boj o záchranu, naopak o medaile! „Náš tým se posílil natolik, že to možné je. Liga je kvalitnější než loni a týmy silnější, máme k nim respekt, ale chceme je prohánět.“

Podle Zdráhala má Litvínov lepší kádr než loni. „Přišlo dost hráčů v ideálním věku a s velkými ambicemi, snad to pomůže k lepším výsledkům,“ věří. „Doufám, že budou chodit diváci; poslední dvě sezony poznamenal covid a ještě jsem nezažil správnou litvínovskou atmosféru, co jsem znal jako soupeř.“

Start čeká Vervu v pátek doma s Vítkovicemi, pro Zdráhala pikantní boj. „V kabině jsme tři z Ostravy, vnímáme to jinak. Vítkovice sestavily slušný tým. Těžký zápas.“