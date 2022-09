ONLINE: Extraligový rozjezd. Mistr hostí Budějovice, v akci i Sparta a Pardubice

Také loni Třinec načínal sezonu doma proti Motoru – a zvítězil 4:0. Teď vstupuje do dalšího ročníku s novým koučem Zdeňkem Motákem, který po přípravě hlásí spokojenost: „Splnila naše očekávání. Možná by nám prospělo trošku méně zranění, ale na start jsme připraveni.“

„Nemám pocit, že by někdo seděl dole v kabině s tím, že když už ligu vyhrál třikrát, tak to stačí. Jdeme do sezony se stejným nastavením jako posledně,“ ujistil pak kapitán Petr Vrána.

Kladno, které páteční program uzavírá, se naopak zachránilo až v baráži. A znovu mu je přisuzovaná role outsidera. Změnit se to pokusí další nový trenér Otakar Vejvoda mladší: „Nejsem na sociálních sítích, nekoukám na televizi, nečtu zprávy. Jasně, něco se ke mně donese, tohle zrovna ano, ale co jiného může být pro tým lepší motivace?“

Jeho svěřence čeká těžký úkol, poněvadž v rekonstruované aréně nastoupí proti Pardubicím. Majitel Dynama Petr Dědek chce ke stoletému výročí klubu zařídit titul, proto přivedl spoustu posil a také kouče Radima Rulíka.

Do Mladé Boleslavi přijíždí na jaře druhá Sparta, kterou pro změnu povede Pavel Patera. Ten přitom během minulé sezony působil právě u Bruslařů. „Tak na to ale nikdo nekouká,“ uvedl sportovní manažer Středočechů Radim Vrbata, jenž sází na hlavního kouče Ladislava Čiháka.

V první formaci Pražanů vedle Michala Řepíka a Jakuba Konečného nastoupí i nová akvizice ze zámoří - Dominik Simon.

Na vlastním ledě se proti Liberci ukáže vítěz základní části Hradec. „Nejdůležitější je reparát v play off. Snad se kluci poperou o semifinále,“ věří Miroslav Schön, prezident Mountfieldu. Vysoké ambice si dělá i výběr trenéra Patrika Augusty. V kádru má čerstvě útočníka Michaela Frolíka, který se do nejvyšší české soutěže vrací po takřka deseti letech.

Litvínov svede boj s Vítkovicemi, které si s výjimkou zahraničního turnaje ve Švýcarsku a Francii v přípravě vedly skvěle. Kouč Severočechů Vladimír Růžička ovšem vyhlásil odvážný útok na medaili.

Ve zbývajícím duelu se proti sobě staví barážový adept z Olomouce a Plzeň. Západočeši mužstvo významně obměnili, což jim komplikovalo přípravu. „Časem se ale začaly objevovat věci, které chceme. Výsledkově i herně se poté záměr začal naplňovat, snad si to přeneseme i do extraligy,“ doufá trenér Václav Baďouček.