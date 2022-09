Litvínov na nule. Hrozné hrubky v obranném pásmu, lamentoval Růžička po Spartě

„Drželi jsme se padesát minut, pak jsme bohužel začali nepochopitelně chybovat. Byly tam hrozné hrubky v obranném pásmu, které soupeř potrestal, a proto jsme prohráli,“ hodnotil litvínovský trenér Vladimír Růžička starší.

Po dvou bezgólových třetinách udeřila Sparta, v 51. minutě od modré čáry napřáhl Polášek a poprvé překonal Zajíčka. Jen o chvilku později zvýšil po hrubce Vervy s velkým štěstím Přibyl, když Zajíčkovi proplul kotouč u tyčky za brankovou čáru. Sám úspěšný střelec pak ještě připravil gól pro Vitoucha, který uzavřel skóre a oslavil své 21. narozeniny. První čisté konto vychytal při druhém startu po návratu do nejvyšší domácí soutěže brankář Jakub Kovář.

„Přijeli jsme sem s jasnou taktikou dobře bránit a hrát na rychlé protiútoky. Myslím, že se nám to docela dařilo. V první třetině toho Sparta možná měla trochu víc, ale druhá byla jednoznačně v naší režii a měli jsme i poměrně hodně šancí. Nedali jsme však ani jeden gól. Ve třetí třetině pak bylo jasné, že kdo dá první branku, hodně se přiblíží k vítězství, což se nakonec potvrdilo,“ smutnil Růžička.

I kouč Sparty Pavel Patera s přibývajícím časem tušil, že první gól bitvu nejspíš rozsekne. „První třetina byla vyrovnaná a každý tým se bál udělat chybu. Ve druhé jsme tahali za kratší konec. Brankář a speciální formace na oslabení nás drželi ve hře. Ve třetí třetině to pak bylo o jednom gólu s tím, že kdo ho dá, bude hodně nahoře. Naštěstí jsme ho dali my a konečně jsme taky začali střílet. Ve druhé třetině jsme nestříleli a furt jsme něco vymýšleli. Ve třetí části už tam bylo více střelby, to pak máte samozřejmě i větší šanci na gól,“ ohlížel se Patera.

Sparta je po první výhře v extralize devátá, Litvínov je bez bodu předposlední. V úterý hraje v Českých Budějovicích.