Litvínovský obránce Demel: Musíme být agresivnější a mít větší hlad po gólech

„Musíme si nastavit hlavy a jít si pro body,“ velí v klubové televizi obránce Patrik Demel.

Domácí premiéra Růžičkovy ekipy – 2:3 s Vítkovicemi. Nedělní první výjezd – 0:3 na Spartě.

„Se Spartou jsme hráli 50 minut dobrý hokej, bylo to nahoru dolů, soupeř kvalitní. Oba týmy si šly za tím, že chtěly vyhrát, potom jsme bohužel nezvládli oslabení, dostali jsme gól na 0:1 a hra se nám trochu sesypala,“ shrnuje Demel vystoupení v 02 Areně před 8 214 diváky.

Litvínov inkasoval třikrát v rozmezí pěti minut. „Chyběla nám produktivita, mohli jsme zvládnout přesilové hry a dostat se do vedení my, bohužel to dopadlo naopak. Musíme na tom začít pracovat a využít gólové příležitosti v dalších zápasech, které teď jdou v rychlém sledu,“ uvádí Demel.

Právě on seděl na trestné lavici, když Sparta poprvé díky Poláškovi udeřila. „Co naši gólmani vidí, to pochytají, bohužel tohle neviděl. Střelu od modré jsme nezablokovali. Takové momenty se musí zvládat. Hlavně v prvních zápasech sezony, kdy je to fakt o každém centimetru ledu, týmy ještě nejsou tak sehrané a přesilové hry a oslabení rozhodují zápasy,“ cítí obránce.

A zrovna přesilovky Růžičkově partě zatím vůbec nejdou. „Máme na ně šikovné kluky, Estephan, Zdráhal, Stránský, Abdul, Hlava i Jaks jsou kvalitní hráči. Ale musí si to sednout, musíme mít trošku větší hlad po gólech, být agresivnější, víc střílet. A ono to přijde,“ věří Demel. Verva se také musí vyvarovat výpadků jako na Spartě. „Hokej se hraje 60 minut, 50 nestačí. Když budeme mít takové výpadky, tak nevyhrajeme,“ je jasné litvínovskému bekovi.