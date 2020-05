V Hradci už dřou na dvě party. A Žejdl? Je v řešení, ale trénuje

Vystoupili z auta, kterým do sportovního areálu ve Vysoké nad Labem přijeli. Už ve sportovním. Vyfasovali láhev s pitím, kterou si po celý trénink opatrovali.

Po skončení tréninku zase naskákali do aut a vydali se rovnou domů.

To vše na dvě party, když v každé bylo deset hráčů, víc současná vládní opatření nedovolují.

Toto byly v úvodní den letošní letní přípravy hokejistů hradeckého Mountfieldu základní rozdíly oproti tomu, kdyby do přípravy naskočili, aniž by se s touto mimořádnou situací nemuseli vypořádat.

„Šlo spíše o detaily, které asi nejvíc řešili kustodi tak, abychom vše naplnili,“ uvedl Jan Vavřina, tiskový mluvčí hradeckého klubu.

Rozdíl nebyl ani v termínu začátku společné přípravy, počátek května je v klubu zaběhnutý.

Malý rozdíl současná situace přinesla mladším hráčům. Ti byli zařazeni do první tréninkové skupiny a samotný trénink jim začal už v 8 hodin ráno. Zhruba po hodině a čtvrt venkovní hřiště areálu ve Vysoké opustili a nastoupili jejich zkušenější spoluhráči.

Trénink ve skupinách je v těchto dnech nutný právě proto, že najednou může být na hřišti maximálně deset hráčů. Podle kondičního trenéra týmu Michala Tvrdíka to ale není nic omezujícího.

„Od druhého týdne by se měla trochu uvolnit vládní nařízení, my ale i přesto máme představu takovou, že bychom pracovali i nadále ve skupinách,“ řekl trenér, jenž bude mít v příštích týdnech hlavní slovo při stanovování tréninkové náplně, „přibudou i odpolední fáze, mladší hráči je budou mít dvakrát týdně, starší jednou.“

Do Vysoké v úterý dorazila většina kádru, i když s nějakými běžnými výjimkami. Někteří zkušenější hráči přípravu začínají individuálně. Platí to například o kapitánovi Radku Smoleňákovi či obránci Petru Zámorském. Chyběli také cizinci, kteří se k týmu připojují až ve chvíli, kdy vyrazí trénovat na led. Stejně jako v minulých letech by to mělo nastat ve druhé polovině července.

Tady to ale neplatí všeobecně. Zatímco kanadský obránce Jérémie Blain, nová posila Mountfieldu, a francouzský útočník Jordann Perret s týmem netrénují, slovenský útočník Lukáš Cingel ano.

S týmem také v úterý nebyli brankáři Marek Mazanec a Štěpán Lukeš, ti mají speciální tréninky.

Začátek příštího týdne přinese změnu nejen v tom, že se bude moci trénovat ve větších skupinách, ale také v tom, že už se nebude muset trénovat pouze na venkovních sportovištích. Hokejisté to podle Tvrdíka záhy poznají: „Budeme mít k dispozici další sportoviště včetně posilovny, v té strávíme hodně času.“

Základ ale podle něj dál bude venku: „Budeme se snažit využívat sportovní plochy jako v minulých letech – hodně se nám líbí sportovní areál ve Vysoké nad Labem, budeme využívat také inline plochu a další prostory na zimním stadionu. Určitě zavítáme i na Rozárku a na schody na Milíř.“

Společná letní příprava bude trvat devět týdnů. „Bude na začátku července a po necelých třech týdnech dovolené zahájíme předzávodní období,“ sdělil kondiční trenér. V jejím průběhu přece jen ještě přijde jeden rozdíl oproti minulým letům.

„Vzhledem k okolnostem, které figurují, neproběhne soustředění, na celý týden tedy letos nikam nepojedeme, budeme se snažit ale vyjednat alespoň třídenní soustředění na závěr letní přípravy,“ uvedl Tvrdík.