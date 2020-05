Extraliga bez sestupu? Pat nebude, kluby se shodnou, tuší manažer Hradce

O čem ve stručnosti pojednává zásadní dokument, který ve čtvrtek doputoval do extraligových měst?

Hokejový svaz kvůli nejisté ekonomické situaci navrhuje, aby se z nejvyšší soutěže v následujících dvou sezonách nesestupovalo. Mezi elitu by dvakrát postoupil vítěz prvoligového play off. Po sezoně 2022/2023, v níž by extraliga nabobtnala na šestnáct účastníků, by se počet snížil opět na stávající čtrnáctku.

„Jsou tam ale další záležitosti, které nejsou úplně jednoduché a musí se probrat,“ říká hradecký funkcionář Kmoníček, který je zároveň členem Asociace profesionálních klubů (APK).

Jak na návrh zareagujete?

APK a majitelé klubů hrající extraligu se k tomu budou muset vyjádřit a myslím, že najdeme nějakou společnou řeč. Musí tam být většinová shoda a věřím, že to se stane.

Shodnete se? Třeba Sparta i v koronavirové krizi dál zastává názor, že by extraliga měla být sestupová.

Jasně, neočekávám, že to bude 14:0. Nikdy se nestane, že všichni budou se vším souhlasit. Očekávám, že se nějaká většina utvoří, jen je otázka, jestli v souladu s ustanovením, nebo proti. Patová situace to ale nebude.

Za Hradec ale můžete říct, že vám se návrh zamlouvá, že?

Hned jsme říkali, že si nesestupovou soutěž minimálně na blížící sezonu dovedeme představit. Mohli bychom se stabilizovat podobně jako ostatní kluby. Nemůžu ale reagovat na celý návrh, neměli jsme čas si sednout a pořádně to probrat. Jsou tam další body, na které si musíme vyjasnit stanovisko. Proto bych teď neříkal, jestli s tím souhlasíme, nebo nesouhlasíme. Anebo že máme jiný nápad.

Může být potíž že by v příští sezoně do vyřazovacích bojů postoupilo hned 12 ze 14 účastníků?

Nemyslím si, že tohle je zásadní bod. Kluby budou spíš rády, protože nikdo neví, jestli se vleze do čtyřky nebo šestky. Nemyslím, že by to byl zásadní problém. Také je to návrh, o kterém se dá diskutovat. Myslím, že celkově herní model není úplně kontroverzní.

A co by mohlo být?

Objevil se tam třeba nový návrh ohledně tabulkového odstupného a další věci, které se budou řešit globálně.

Často propírané tabulky by se rušily a měnily?

Měnil by se systém, ale to už by byla spíš otázka na majitele, účetní a ekonomy. Je to účetní transakce, která nemusí být úplně lehká. Takhle v rychlosti se mi o tom těžko hovoří. Je to složitá věc na delší diskuzi.





Budete projednávat návrh společně se zástupci dalších klubů?

Záleží na uvolňování opatření vlády. Asi se shodneme, že se za týden nesejdeme a nevyřešíme to. Ale možná to bude nutné. V první fázi by se měly všechny kluby vyjádřit, zda s navrhovaným postupem Tomášem Krále ztotožňují, či nikoliv. Potom bude na precizaci a finalizaci problematických bodů ještě dost času.

Uvědomujete si, že svaz může teoreticky prosadit změny i přesto, že si ji kluby neodsouhlasí?

V současné chvíli si nedokážu představit, že by svaz nereflektoval názor klubů, jako tomu bylo třeba v případě zavedení přímého postupu a sestupu. I když i tehdy tam nějaké indicie od klubu byly. Při téhle situaci, která teď ekonomicky postihla všechny kluby, bude chtít svaz řešit budoucnost dohromady.

Přes zimu se přetřásalo, že by APK řízení extraligy od svazu převzala. Je tahle myšlenka teď zmražená?

Není, v žádném případě. Extraligové kluby to řeší, postupujeme podle toho, co jsme si řekli. Spolupracujeme s firmou Deloitte. Jako člen představenstva APK jsem měl dlouhou schůzku, kde jsme postup navrhli a intenzivně na něm pracujeme.

Hypoteticky by kluby řízení soutěže mohly převzít a klidně odsouhlasený návrh v budoucnu upravit, že?

Jo, jasně. Už několikrát jsme si deklarovali, že bychom extraligu chtěli převzít. Ale musíme si to odmakat a až pak si řekneme datum. Chceme mít zpracovaný materiál a chceme jasně vědět, za jakých podmínek, co se k tomu potřeba nebo kolik to bude stát. Až to budeme mít a materiál bude ucelený, domluvíme se, od které sezony bychom soutěž řídili. Teď o termín převzetí nejde.