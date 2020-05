Hokejový Hradec překopává složení obrany, přicházejí Jank a Blain

Po odchodu čtyř stabilních beků z loňské sestavy Linharta, Cibulskise, Eklunda a Šidlíka totiž klub angažoval Kanaďana Jérémieho Blaina a Bohumila Janka. První v minulé sezoně hrál v pražské Spartě, druhý, který se do Hradce vrací po čtyřech letech, v Plzni.

„Jérémie projevil velkou chuť hrát za náš klub, kde se dobře zná s několika hráči. Jelikož se jedná o fyzicky dobře disponovaného obránce, který má kvalitní střelu, je použitelný i na přesilové hry a velmi dobře zná českou extraligu, naše volba byla vcelku jednoznačná. Navíc jsme se poměrně rychle domluvili na všech aspektech spolupráce,“ uvedl generální manažer klubu Aleš Kmoníček.

V případě Janka, jenž v Hradci působil od příchodu klubu na východ Čech v roce 2013 do roku 2016 a během této doby se propracoval až do reprezentace, hrály podle Kmoníčka hlavní roli tyto důvody: „Po odchodu Tomáše Linharta jsme chtěli přivést do týmu důrazného obránce, který umí přitvrdit, a doplnil by tak v této činnosti Ríšu Nedomlela. Bohouš má navíc rodinu v Hradci. Výhodou je, že ho velmi dobře zná i Vláďa Růžička, který si jeho příchod také přál.“

Změny v Mountfieldu Příchody: Jérémie Blain (obránce) - Sparta Praha

Bohumil Jank (obránce) - Škoda Plzeň Odchody: Oskars Cibulskis (obránce) - zatím neznámo

Oscar Eklund (obránce) - zatím neznámo

Tomáš Linhart (obránce) - zatím neznámo

Mislav Rosandič (obránce) - Bílí Tygři Liberec

Petr Šidlík (obránce) - BK Mladá Boleslav

Michal Dragoun (útočník) - zatím neznámo

Patrik Miškář (útočník) - zatím neznámo Mladí hráči klubu, kteří nastoupí do přípravy: Matěj Morong, Petr Poppel a Vojtěch Síla (útočníci) Pozn.: Lukáši Žejdlovi (útočník) klub vypověděl smlouvu, záležitost ale nyní řeší právníci

Že bylo složení obrany i proto, že se do ní nevrátí Mislav Rosandič, jenž v průběhu minulé sezony odešel do Vítkovic, hlavním motivem léta, ukazují i další okolnosti. Po loňské obměně brankářské dvojice totiž letos k žádné změně nedochází, pokračovat budou Marek Mazanec a Štěpán Lukeš.

Útok sice některé změny doznal, ale zatím jen v kolonce odchodů. Klub se rozhodl nenabídnout další smlouvy Michalu Dragounovi a Patriku Miškářovi, kteří v týmu rovněž pokračovat nebudou. Otazník pak visí nad další budoucností Lukáše Žejdla, kterou aktuálně řeší právníci, a sice s ohledem na rozhodnutí Smírčí komise ČSLH. Žejdl totiž v Hradci pokračovat nechce, klub mu tak vypověděl smlouvu, jenomže samotný hráč platnost výpovědi zpochybňuje.

Útočné řady přesto s velkou pravděpodobností výraznou osobnost do začátku extraligového ročníku získají. Vedení klubu by totiž rádo přivedlo top útočníka do první, nebo druhé formace. Na českém trhu však momentálně podle jeho názoru žádný takový, který by splňoval představy, není.

Tomáš Marcinko (vlevo) z Třince a Jeremie Blain ze Sparty

„Domnívám se, že útok máme poměrně kvalitní, ale vzhledem k tomu, že naší největší slabinou byla produktivita, rádi bychom ještě do začátku sezony přivedli minimálně jednoho produktivního útočníka,“ poznamenal manažer Kmoníček, „nejsme však v situaci, že bychom ho museli podepsat ihned, zvlášť v současné nepříznivé situaci spojené s pandemií.“

Mužstvo, které do sezony povede trenérský triumvirát Vladimír Růžička jako hlavní kouč a Daniel Branda a David Kočí, má první trénink naplánovaný na úterý.