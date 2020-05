Zpátky za rodinou. Jdu domů, říká obránce Jank o návratu do Hradce

Zvětšit fotografii Bohumil Jank v dresu Plzně | foto: Milena Sojková

Přišel do známého prostředí, čtyři roky mimo něj není zase tak dlouhá doba. Jenomže i ta stačila na to, aby se hokejový obránce Bohumil Jank musel po svém návratu do hradeckého Mountfieldu nově seznamovat prakticky se všemi hráči.