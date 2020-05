Obranu hokejových Vítkovic posílí slovenský reprezentant Koch

Koch působil v Česku už v mládežnických letech, kdy hrál za Brno. Z Komety v roce 2013 zamířil rodák z Malacek do akademie Salcburku a poté nastupoval za slovenskou dvacítku. V sezoně 2015/16 se vrátil do Brna a připsal si první starty v extralize, v průběhu následujícího ročníku odešel do Košic. V české nejvyšší soutěži má na kontě osm utkání.



„Je to hodně talentovaný kluk. Jeho výkony mají stoupající tendenci a nastalo ideální období na to, aby změnil prostředí slovenské extraligy. Vím, že už v minulé sezoně o něj byl zájem z řady klubů a pro Košice to byl tehdy malý zázrak, že jej udržely v týmu,“ uvedl sportovní ředitel Vítkovic Roman Šimíček na klubovém webu.

Hruška přišel do Vítkovic v druhé polovině ledna z Brna. „Přišel s jednoznačným odhodláním nám pomoci s extraligovou záchranou a s tím, že ve Vítkovicích bude i v příští sezoně. Okamžitě se zařadil mezi tahouny a klíčové postavy týmu,“ uvedl hlavní trenér Mojmír Trličík.

Hruška si připsal v 15 duelech za Vítkovice 12 bodů za čtyři branky a osm asistencí. Za Kometu v této sezoně nasbíral v 36 zápasech 23 bodů za 10 gólů a 13 přihrávek. V extralize má na kontě 463 utkání a 254 bodů za 114 tref a 140 asistencí. Působil také ve Skalici a Kärpätu Oulu.

„Záchrana se podařila a je jasným důkazem toho, že to tady u nás v Ostravě myslí smrtelně vážně, že jsme se domluvili na pokračování spolupráce nejen v následující sezoně, jak bylo původně slíbeno, ale také ještě o jeden rok navíc. Je to známkou, že chce být součástí jádra vítkovického týmu, z čehož máme radost a ceníme si toho. Přesně z takových hráčů chceme poskládat náš tým,“ dodal Trličík.