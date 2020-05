Advokát Hradce: Výpověď jsme podle komise nejspíš měli dát všem hráčům

Takže tuto argumentaci nepovažujete za správnou?

Pokud existuje důvod, který je ve smlouvě, tak by výpověď měla být uznaná. V našem případě jde o zásah vyšší moci, který uznala sama smírčí komise, a také o přerušení soutěže - výpověď jsme dali v době, kdy už soutěž byla dokonce ukončená. Klub má právo využít výpovědi i částečně, tzn. vůči některým hráčům, ne vůči všem.

Narážíte na zdůvodnění komise, ve kterém se píše: „Klub nedoložil, že by zásah vyšší moci měl za následek objektivní nemožnost dostát jeho smluvním závazkům“?

Ano. Protože pak by logika zněla tak, že by klub měl povinnost využít výpověď vůči všem hráčům. Jinými slovy by měl povinnost se všech hráčů zbavit.

Smírčí komise dále upozorňuje, že Hradec mezitím uzavřel smlouvy s jinými hráči.

Pokud by mělo být překážkou to, že i když je ve finančních problémech, tak uzavře jinou hráčskou smlouvu, tak to chápu tak, že by nám smírčí komise v tu chvíli řekla: Pro vás jsou objektivní důvody výpovědi jenom tehdy, pokud nemáte peníze na to, abyste zaplatili další hráče. Čili nesmíte si uzavřít jinou hráčskou smlouvu. V podstatě by odsoudili klub k tomu, že by zůstal bez hráčů.

Přitom noví hráči mohou mít nižší plat.

Samozřejmě. Nikde jsme ty informace nezveřejňovali. Ani smírčí komise by je správně vědět neměla. Jenže registrační oddělení svazu se složením částečně kryje se smírčí komisí. Takže znají obsah smluv. Nicméně v rozhodnutí by to nijak zohledňovat neměli, protože logika by potom směřovala k tomu, že pokud na klub dopadnou okolnosti vyšší moci a udělil by někomu výpověď, tak by ji musel udělit zřejmě všem hráčům a zároveň by nesměl uzavřít žádnou hráčskou smlouvu. Zatím jsme to pochopili takhle.

Mají noví hráči nižší smlouvy, než ti vyhození?

Podívejte, rozhodnutí smírčí komise se budou přezkoumávat soudem a samozřejmě nechceme sdělovat všechny argumenty napřed, než k tomu dojde. O podrobnostech nově uzavřených smluv jsem vázaný mlčenlivostí, pokud mě jí klient nezbaví.

Šéf klubu Miroslav Schön mi říkal, že je přesvědčený, že uspěje u soudu. Jste také optimista?

Jsem přesvědčený o tom, že důvody pro udělení výpovědi tam byly. A že byly popsány jasně. Pokud měl někdo za to, že nebyly rozvinuté dostatečně, tak nemůže očekávat, že klub bude v rámci výpovědi detailně specifikovat svou finanční situaci vůči hráčům. Není k tomu nijak povinen a hráči by to podle mého názoru ani vědět neměli. Je to záležitost obchodního tajemství. Ze závěrů smírčí komise zaznívá, že možná kdybychom tam napsali víc detailně, jaká je situace klubu, tak by se k tomu možná přihlíželo jinak. My to ale nevíme. My jsme to z jejich zdůvodnění úplně nepochopili. Dostali jsme ho ve čtvrtek, bylo volno a ještě jsem neměl možnost s představenstvem klubu věc detailně probrat. A ještě bych zdůraznil jednu věc.

Prosím.

Na ekonomickou situaci klubu má významný vliv finanční plnění reklamních partnerů, což je samozřejmě velice citlivá věc, která podléhá obchodnímu tajemství. Není v zájmu klubu, aby v jistou dobu tyto informace uvolňoval takovým způsobem, že by třeba říkal: Vypadlo nám tolik a tolik procent příjmů, nebo tolik a tolik milionů. Takové informace do výpovědi nepatří.

Zleva nahoře asistent trenéra Hradce Králové Aleš Krátoška a trenérská dvojice Tomáš Martinec a Vladimír Růžička.

Existuje nějaký precedens?

Není mi známo, že by někdy došlo k přezkoumání rozhodnutí smírčí komise ohledně platnosti výpovědi smluv, takže nelze odhadovat, jak to soud posoudí. Nevím, jestli si to někdo troufne říct. Nicméně si myslíme, že ustanovení smlouvy bylo naplněno jasně.

Má smírčí komise právo zasahovat do smluvního vztahu mezi klubem a hráčem?

Smlouva obsahuje ustanovení, kdy budou řešeny spory před smírčí komisí. Ale hlavně to obsahuje přestupní řád, který říká, že spory hráčských smluv primárně řeší smírčí komise. Je otázka, jakým způsobem to má smírčí komise řešit.

Jak to myslíte?

Jde mi o procesní předpis, tzn. jak to má smírčí komise uchopit, jak se tím má zabývat a jak to má projednat - nic z toho v řádu není. Je tam jen velmi stručně uvedeno, že si opatří podklady a rozhodne. Není tam nic o tom, že by měla se stranami sporu jednat. Přitom i z povahy toho, že je to smírčí komise, by se dalo očekávat, že vyvine nějakou aktivitu. Že třeba svolá jednání zejména pokud se jedná o významnější spory. Nejčastěji smírčí komise řeší nezaplacené peníze z hráčských smluv nebo registrační problémy. Spory ohledně neplatnosti výpovědí smluv se doteď skoro nikdy neřešily. Pamatuju si, že byl před pár lety spor hráče Klesly, kde se jednalo o něco podobného. Tenkrát se jednání svolalo, sešel se tam klub s hráčem, padaly tam návrhy a nakonec se to dořešilo nějakou dohodou. Tehdy smírčí komise možná zafungovala tak, jak měla.

Chcete říct, že se snažila o smír?

Ano, zafungovala jako prostředník, jako nějaký mediátor, jako smírčí orgán. Očekával bych, že v takto závažných záležitostech bude spor vést k nějaké dohodě. Rozhodli se takhle, právo na to mají... Když se podíváte do disciplinárního řádu, tak je tam přesně popsáno, jak se v rozhodnutí má postupovat. A je tam i přezkumný orgán v rámci svazu. Ten ale smírčí komise nemá. Je to poslední instance a pokud se chcete bránit dál, tak můžete už jen k soudu. Čímž velmi významně riskujete.

Jak to?

Když nebudete jako klub respektovat rozhodnutí smírčí komise, tak vás může posléze poměrně citelně postihnout peněžní pokutou, zákazem přestupů a hostování až zákazem účasti v soutěži nebo dokonce vyloučením. To je to riziko: chcete využít právo na soudní přezkum, který máte podle ústavy, jenže tím zároveň riskujete, že vás komise bude takto postihovat do doby, než padne konečné rozhodnutí. Ideální by bylo nastavit přezkumný stupeň. Podle mě je i v zájmu svazu, aby se spory řešily na hokejové půdě. I rozhodnutí disciplinárky má právo přezkoumat výkonný výbor jako konečná instance.

Zápas Hradec Králové - Karlovy Vary se kvůli přijatým opatřením v boji proti novému typu koronaviru odehrál bez diváků.

Považujete za nešťastné, že členové smírčí komise vidí do smluv?

Z jedné strany to vypadá logicky, že o sporech rozhodují lidé, kteří smlouvy registrujou na svazu a odpovídají za to, že smlouva má dané náležitosti. I kdyby měla jiné složení, tak si podklady od svazu může vyžádat. Spíš vidím problém v tom, že by o takových sporech měla rozhodovat klasická rozhodčí doložka.

Co to je?

Typicky každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce a ti dva se mezi sebou shodnou na třetím rozhodci, aby se mohlo přijmout většinové rozhodnutí. Takto se to dělá u obchodních smluv. Tady máte složení smírčí komise nastavené rovnou svazem a kluby ani hráči do toho nemůžou zasáhnout. Otázkou také je, jestli mají kluby ve smírčí komisi zastoupení, protože minimálně jeden až dva členové smírčí komise jsou bývalí hráči.

Mají lidé z jiných profesí možnost podobného odvolání jako hokejisté?

Zaměstnanecké vztahy jsou nastavené trošku jinak. Není žádný smírčí nebo přezkumný orgán, který by řešil problémy pracovních smluv. Ale u velkých podniků jsou zaměstnanecké rady a odbory. A určité typy výpovědí jsou zaměstnavatelé povinní projednat s odborovou organizací. Ne vždycky, ale někdy ano. Tam se zpravidla spousta sporů zmírní, ukončí nebo se nastaví jinak, aby se předešlo sporu soudnímu. Obecně přezkumná instance z hlediska pracovních smluv není jiná než soudy. Soudy jsou podle naší ústavy od toho, aby vykládaly právo a rozhodovaly spory.