K soudu nedojde, Hradec se bude bát postihů, myslí si vyhozený Žejdl

Šéf východočeského klubu Miroslav Schön totiž v rozhovoru pro iDNES.cz okamžitě prohlásil: „Jelikož se cítíme v právu, tak případ postupujeme civilnímu soudu.“

Co na to Žejdl? „Četl jsem to a nějak extra to neřeším. Nechávám to na hráčské asociaci, věřím ji a snad se prokáže, kdo má pravdu. Svůj názor mám, ale nebudu ho ventilovat. Řeknu snad jen, že se situace dala řešit jinak, než jak to udělal Hradec.“

Pan Schön argumentuje, že jste měli platnou smlouvu, v níž je klauzule o zásahu vyšší moci, kterou využili. Proč si myslíte, že Hradec nemá právo takto postupovat?

Já bych vám to rád řekl, ale nemůžu to prozradit, protože to je taktika. Respektive pokud by záležitost došla k soudu, tak to bude náš argument. A kdybych ho řekl do novin, tak se na něj Hradec může připravit. Ale máte pravdu, že tam je bod, který Hradec využil, ale je využitý trošku špatně.

Jak to myslíte? Že jde o špatný výklad zmiňované klauzule?

Je to udělaný dobře, ale je tam to ale. Právníci, kteří se nám o to starají, nicméně mají páky... Ne, tohle říkat nemůžu. Je to zbraň, aby se s tím mohli hájit u soudu.

Pokud půjde věc k soudu, tak vás bude zastupovat hráčská asociace, nebo budete mít svého právníka?

Určitě hráčská asociace, protože to celou dobu řeší, mají svoje advokáty, kteří nás zastupojou. Navíc si platíme příspěvky, o tom to celé je.

Jste připravený na to, že se případ může táhnout klidně roky?

Já věřím, že to k soudu nepůjde. Myslím, že se Hradec bude bát toho, co řekl ředitel extraligy pan Řezníček.

Upřesněte to.

Pan Řezníček řekl, že když Hradec nebude respektovat smírčí komisi jako výkonný orgán ČSLH, tak může Hradci za nerespektování pravidel udělit pokuty podle řádů. Myslím, že tam jsou obrovské pokuty a také tam hrozí zákaz přestupů, což se Hradci určitě nevyplatí.

Je podle vašeho názoru svaz nadřazený smluvnímu vztahu mezi klubem a hráčem?

Nevím, jestli se dá říct, že by svaz tímto dementoval smlouvu, ale jde o něco jiného. Hradec neporušil smlouvu tím, že ji vypověděl. Ale je tam to ale, o kterém jsem mluvil. Svaz nutil kluby, aby nedávaly výpovědi, že to je úplně zbytečné a že se to dá řešit úplně jinak. Je logické, že se budou dít takové věci, když třináct ze čtrnácti klubů dokáže situaci vyřešit snížením platů a odměn, a jediný Hradec to neudělá a využije vyšší moci. Na svaz bych to vůbec neházel. Svaz má svou smírčí komisi, která řeší různé záležitosti a mezi nimi i tohle.

Kdyby Hradec přišel s tím, že vám chce snížit plat o nějakou částku, byl byste ochotný přistoupit?

Když už jsme v téhle fázi, tak už ne. To už si to nechám vyplatit celé.

A kdyby to udělali předtím?

Ano, já bych do toho šel.

Hradec se rozhodl vyhodit pět hráčů a ostatním nechal plné platy, nebo je snižoval?

Jo, to už nevím, protože už nejsem na skupině na WhatsAppu. Jakmile jsem dostal výpověď, tak mě okamžitě vyndali. Ale co jsem slyšel, tak jim normálně sebrali celé výplaty za březen a duben.

Víte, proč jste dostal výpověď zrovna vy?

Ano. Šel jsem do Hradce z Boleslavi na dvouleté hostování s tím, že dokončím tuhle sezonu a po ní mě budou muset koupit. Jelikož je situace taková, jaká je, tak mi generální manažer pan Kmoníček úplně na rovinu řekl, že je mu to moc líto, ale že musí udělat takový krok. A že za mě nemůžou v tuhle chvíli vypláznout tabulkové odstupné, což by mělo být 1,5 milionu korun.

Co teď budete dělat? Čekat, jak se situace vyvrbí?

Něco se řeší, musel jsem čekat na smírčí komisi, jak se rozhodne. Nemohl jsem nic podepsat, takže se teď něco bude řešit a uvidíme, jak to dopadne. Protože smlouva mi běží dál. Od 1. května mi běží úplně nový kontrakt, kde jsou úplně jiné finanční podmínky, takže to musím ještě vydržet.