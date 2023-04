Krátce před sobotní půlnocí děkoval i hlučný dav fanoušků, který se u hradeckého zimáku shromáždil a vítal hokejisty Mountfieldu. Ze sedmého semifinále ve Vítkovicích se vrátili s vydřenou výhrou 2:1 v prodloužení a historickým postupem do finále.

„Bude to náročné, play off stojí síly,“ vydechl Oliver Okuliar – hradecký útočník, jehož gól v 79. minutě poslal Hradec do bojů o zlato. „Jsem nesmírně rád, všichni lidé v klubu a okolo si to zaslouží.“