ONLINE: Hradec - Vítkovice 0:0. Třetí pokus pro domácí, udrží se psychicky?

Východočeši pracují s výhodou domácího prostředí, zároveň jim ale v hlavách jistě zůstal úterní zážitek z pátého utkání v Ostravě, které v čase 98:59 otočil obránce Patrik Koch. Rozhodl tak třetí nejdelší extraligový zápas a soupeře ještě více psychicky nahlodal.

ONLINE: Mountfield HK - HC Vítkovice Ridera 6. utkání extraligového semifinále sledujeme podrobně.

Kouč Mountfieldu Tomáš Martinec opakoval prakticky stejná slova jako při porážce ve čtvrtém duelu: „Musíme odjet s hlavou nahoře a připravit se na další zápas.“

„Hrajeme o finále play off a hráči vědí, že to máme pořád ve svých rukách,“ zdůrazňuje, že jeho tým stále disponuje výhodou. „Zrovna tak vědí, že je čeká další těžký zápas a že opět budou rozhodovat maličkosti. Únava je na obou stranách a uvidíme, kdo má více sil.“

Play off 2023 servis iDNES.cz

Martinec se nakonec nedočkal návratu obránce Bohumila Janka, který po nešťastně srážce se spoluhráčem Chalupou zůstává i nadále mimo hru. K tomu na marodce týmu figurují Lev s Cingeľem. Do pátého utkání nezasáhli ani další forvardi Zachar se Smoleňákem.

Naopak Rideře se do hry po jednozápasovém disciplinárním trestu vrací střelec Roberts Bukarts. Mužstvo trenéra Miloše Holaně nadále sní o obratu série ze stavu 0:3, který se během vyřazovacích bojů dosud nikomu nevydařil.

„Hráči mají nějakou vidinu a za tím jdou,“ upozorňuje Holaň. „Vydali ze sebe hodně sil, ale pořád jich mají hodně. Poslední vítězství pro nás jsou povzbuzující léky. A legální! S tím tam chceme jet a znovu zopakovat tak kvalitní výkon,“ doplnil osobitě.

„Dokázali jsme z toho ještě udělat dobrou sérii,“ uvědomuje si kapitán Ostravanů Dominik Lakatoš. „V kabině si říkáme, že to bude válka až do konce. My jsme připraveni!“