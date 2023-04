Bídný start, sladký konec. Koch si zahrál na McDavida a Holaň nevěřil

A jak se vypadal vítězný gól na 3:2? Žádná udřená branka po mele v brankovišti. Vítkovický bek Patrik Koch se ve vlastní třetině rozjel, prokličkoval celým kluzištěm jak kanadský fenomén Connor McDavid a stejně tak suverénně pověsil puk pod víko překvapeného královéhradeckého gólmana Henriho Kiviaha.

„Byla to od něj perfektní práce. Hrál výborně celý zápas, snažil se nám pomáhat i dopředu. Zasloužil si to,“ vysekl poklonu svému spoluhráči vítkovický kapitán Dominik Lakatoš.

„Já si jen říkal, jestli je to pravda... Ale štěstí se přiklonilo k nám, kluci si to zasloužili,“ oddechl si trenér Vítkovic Miloš Holaň.

Přitom jeho svěřenci začali velmi bídně. Po první třetině prohrávali 0:2.

Vítkovický útočník Petr Fridrich (12) končí na ledě po souboji s hradeckými obránci Jérémiem Blainem (55) a Petrem Kalinou (vpravo).

„Promiňte mi ten výraz, ale pros*ali jsme první třetinu, jako bychom si neuvědomovali, co je v sázce,“ líčil Holaň, který poté o přestávce burcoval tým a rozhodl se k výměně gólmana Lukáše Klimeše, místo kterého poslal od druhé části mezi tyče Aleše Stezku.

„Ale nebylo to kvůli tomu, že by Klimson chytal špatně. Vůbec, naopak. Podržel nás, předvedl spoustu skvělých zákroků, chytil další tři tutovky. Ale hráči mu neblokovali, nebyli před ním, nepomohli mu. Proto přišel impulz,“ vysvětloval Holaň rošádu na klíčovém postu.

Ostravský celek potom skutečně zabral.

Gólman Henri Kiviaho řeší ve spolupráci s obráncem Petrem Kalinou kritickou situaci v brankovišti Hradce.

„Bylo to těžké. Museli jsme si něco říct, zvednout hlas, nastartovat se v hlavách,“ popisoval Lakatoš, jehož přesilovková bomba z první znamenala ve 47. minutě vyrovnání na 2:2. I předtím si Vítkovičtí pomohli v početní výhodě – ve druhé části překonal zblízka Kiviaha šikovně Jakub Kotala.

„Prohráli jsme, protože nám scházela produktivita,“ posteskl si královéhradecký forvard Oliver Okuliar. „Ale další zápas hrajeme doma, tam jsme silní, umíme tam porazit i Pardubice,“ zmínil Okuliar vítěze základní části soutěže.

Rozhodčí vyhání hradecké hokejisty z útočného pásma poté, co útočník Oliver Okuliar (8) naletěl do brankáře Vítkovic Aleše Stezky.

Šestý zápas série se bude hrát na východě Čech ve čtvrtek.

„Dokázali jsme s Hradcem srovnat krok a udělat dobrou sérii. Bude to válka až do konce, jsme připraveni,“ prohlásil Lakatoš. „My můžeme z Ostravy odjet s hlavou nahoře. Teď se jen musíme připravit na další zápas,“ doplnil trenér Hradce Králové Tomáš Martinec. „Hraje se o finále, kluci to mají ve svých rukách. Čeká nás těžký zápas, rozhodnou maličkosti.“