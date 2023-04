McDavida nakoukaného nemám, smál se Koch. A ujišťoval, že sil mají v týmu dost

Díky jeho brance Vítkovice vyhrály 3:2 a v sérii hrané na čtyři vítězství odvrátily druhý mečbol soupeře. Královéhradečtí vedou 3:2 na zápasy, třetí pokus o postup do finále budou mít ve čtvrtek před domácím publikem.

„Zápas byl jako vždycky vyrovnaný, nahoru dolů. Jsem rád, že jsme vyhráli. Cítili jsme se dobře, máme před sebou ještě dlouhou cestu. Zregenerujeme a jdeme dál,“ prohlásil Patrik Koch po vyčerpávajícím prodloužení, které páté střetnutí protáhlo bezmála o další dvě třetiny.

Patriku, mohl byste popsat váš vítězný gól?

O to nejde, hlavní je výhra.

Ale no tak, zkuste to.

Projížděl jsem po levé straně, Peter Mueller mi zahlásil, ať jedu. Tak jsem ho poslechl. Pak jsem jen reagoval na to, že jsem tam viděl místo, tak jsem ta tam zkusil dát. A prošlo to.

Bylo to jako od McDavida...

...(směje se) Toho nemám nakoukaného.

Vítkovický obránce Patrik Koch slaví vítězný gól v pátém semifinále hokejové extraligy.

Překvapilo vás, že puk prošel do branky? Střílel jste přece jen z úhlu.

Trošku. Byl to krásný pocit. Jsem rád, že nekončíme a jedeme dál. Věřím, že nás výhra nakopne a zvládneme sérii otočit.

V české extralize ještě nikdo neotočil sérii z 0:3 na 4:3. Je to výzva?

Určitě! Doufáme v to.

Tentokrát jste si pomohli dvěma přesilovkami. Přišlo to v pravý čas?

To je důležité. Ze hry je to vyrovnané, bylo důležité je zvládnout.

Přitom jste po první třetině prohrávali 0:2. Jak těžké bylo to nezabalit?

Tak těžké... Věděli jsme, že to může být náš poslední zápas. Ale to teď bude každý.

Trenéři stáhli v průběhu zápasu sestavu na tři formace. Sil jste měli dost?

Cítíme se super.

Vy osobně jste měl v prodloužení i další dvě šance. Měl jste nejvíce sil z týmu?

Já se opravdu cítím fajn, kluci taky. Sil jsme měli dost a ještě jich hodně máme. Není to to o tom, že bych se nějak cítil já lépe. Cítíme se všichni dobře a věřili jsme, že to dotáhneme do vítězného konce.

Dáte si po výhře za odměnu pivo?

Vůbec, ani jedno. Budeme bojovat až do konce.