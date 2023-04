Ztracené vedení, promarněná šance. Lekli jsme se, zoufá si hradecký Rosandič

V Ostravě vedli Rosandič a spol. po úvodní třetině už 2:0, ale domácí vyrovnali díky dvěma brankám z početních výhod a v čase 98:59 rozhodl třetí nejdelší zápas extraligové historie bek Patrik Koch.

„Začali jsme celkem dobře, jenže potom jsme se toho trošku lekli a oni vyrovnali. V prodloužení to trefili z úhlu do víka, nedá se nic dělat,“ říká slovenský zadák Mountfieldu. „Bylo to vyrovnané jako každý zápas, jedno prodloužení, druhé... Pak padne nějaký tečovaný gól, nebo takový nějaký ušmudlaný.“

Hradec Králové díky sedmi výhrám za sebou nejdříve vyřadil ve čtvrtfinále Liberec 4:1 na zápasy a potom se dostal v semifinále proti Vítkovicím do vedení 3:0. V ostravské hale na startu série vyhrál dvakrát v nastavení, tentokrát se radovaly Vítkovice. „Ale je to stále 3:2 pro nás, jedeme domů a budeme se snažit to ukončit. Máme dobré mužstvo a jedeme využít domácí prostředí,“ podotýká Rosandič.

V 83. minutě přišel Hradec o obránce Bohumila Janka, který odstoupil ze hry po nešťastné strážce se spoluhráčem. Řízný bek předtím přitom stihl vytvořit nový extraligový rekord v počtu zblokovaných střel v jednom zápase.

Hradecký obránce Bohumil Jank (72) střeží vítkovického útočníka Richarda Jarůška (96).

„Nějak se to na nás sype, ale myslím si, že v této části sezony je to úplně jedno. Kdokoliv nastoupí, tak se vydá. Kluci, kteří přicházejí i z první ligy, hrají výborně,“ chválí Rosandič.

Šestý zápas se v Hradci hraje ve čtvrtek od 17 hodin.