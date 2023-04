ONLINE: Vítkovice - Hradec 0:2. Druhá šance hostů, jejich náskok zvyšuje Perret

„Ještě nechceme končit,“ vzkazuje domácí trenér Miloš Holaň a věří v dosud nepoznaný obrat série play off ze stavu 0:3. „Cítil jsem z hráčů obrovskou sílu a chuť. Hrajeme doma, čekáme plnou halu, výbornou atmosféru a věříme, že i díky tomu se nám může podařit ten zápas zvládnout.“

Ostravané fungují v režimu „na hraně“, naví jim chybí disciplinárně potrestaný útočník Roberts Bukarts. V opticky vyrovnaném duelu Ridera prohrála úvodní domácí zápasy vždy až v nastavení. Štěstí si vybrali ve čtvrtém utkání v Hradci, díky němuž se po vydřeném vítězství 2:1 stále ještě drží ve hře.

„My nehledíme na to, jestli se tady v extraligovém play off nikomu nepovedlo otočit sérii, prostě teď chceme vyhrát každý zápas. Budeme bojovat a věřím, že to zvládneme, abychom byli třeba právě my těmi prvními v historii, kdo to u nás dokáže,“ povídá odhodlaný obránce Patrik Koch.

Porážka poněkud komplikuje cestu Hradci, jenž se s velkou porcí štěstí propracoval ke třem výhrám v řadě a určitě doufal v rychlý konec na vlastním ledě, který by jim přinesl historicky první účast v boji o zlato. Místo toho ale musí v úterý vyrážet na další tvrdou šichtu.

„Nedá se nic dělat, musíme rychle zregenerovat a s hlavou nahoru jet do Ostravy,“ prohlásil kouč Mountfieldu Tomáš Martinec.

Jeho protějšek Holaň se odhodlal i k nečekanému tahu, když před nedělním 4. kláním vystřídal brankářskou jedničku týmu Aleše Stezku Lukášem Klimešem. Nyní tedy nedává smysl, aby cokoli měnil, chytat bude opět Klimeš. „Ať už je tam jeden, nebo druhý, máme za sebou vždy oporu, což je pro nás strašně příjemné,“ ujišťuje Koch.

Na druhé straně ale stejnou přesvědčivostí oplývají také hokejisté soupeře, kteří na konec své sedmizápasové vítězné série v letošním play off neberou velké ohledy.

„Poslední porážka nám plány nijak nekomplikuje. Pořád vedeme 3:1, což je skvělé. Říct nám to někdo před sérií, brali bychom to všemi deseti. Chybí nám udělat poslední krůček, který bývá samozřejmě nejtěžší. Pro něj si chceme dojít v Ostravě,“ hlásí obránce Filip Pavlík.

„Sil máme dost a myslím si, že to je vidět,“ dodává pak útočník Jan Eberle.