Eberle po nevyužitém mečbolu: Do poslední chvíle jsme věřili, že opět otočíme

Gól útočníka Jana Eberleho stačil jen na snížení stavu na konečných 1:2.

Proč to po třech výhrách ve chvíli, kdy byl postup tak blízko, nevyšlo?

Protože jsme bohužel nedali víc než jeden gól a o jednu branku jsme i prohráli.

Hokejisté Hradce oslavují vstřelenou branku. S číslem 15 autor branky Jan Eberle

Jak hodnotíte výkon vašeho týmu?

Myslím si, že nebyl špatný. Celou třetí třetinu jsme je prakticky nepustili do pásma, šance jsme si vytvořili, ale góly jsme nedali.

Poprvé v sérii jste prohrávali o dvě branky.

To je hokej. Oni nám sice dali dva góly, ale my se několikrát v sezoně přesvědčili, že dokážeme otáčet zápasy. Proto jsme do poslední chvíle věřili, že to otočíme i tentokrát.

Co jste říkal na změnu brankářů Vítkovic, kdy místo Stezky nastoupil Klimeš?

Nechal bych to na nich, je to čistě jejich věc. My se soustředíme pouze na svůj výkon, máme sérii výborně rozehranou a kdo jde chytat, to neřešíme.

Může tato prohra znamenat velkou komplikaci?

Snad ne, prohráli jsme sérii první utkání, což nás může mrzet do půlnoci. Přijde ale nový den, v úterý nový zápas a budeme chtít zvítězit.

Takže věříte, že sérii ukončíte ve Vítkovicích?

Určitě ano. Chceme vyhrát každý zápas, snad se to povede. Sil máme dost a myslím si, že je to vidět. Série je skvěle rozehraná, stačí nám udělat jeden krok a doufám, že to zvládneme co nejdřív.

A co bude potřeba v úterý v Ostravě zlepšit?

Jednoznačně koncovku.