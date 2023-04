ONLINE: Hradec - Vítkovice 0:0. Rychle do finále? Domácí mají první mečbol

„Stále ještě není rozhodnuto, vždycky je to vyrovnané a rozhodují jeden dva góly... Šance zvrátit sérii tam pořád je,“ varuje nový hradecký střelec Patrik Miškář.

Útočník prvoligové Jihlavy vzhledem k marodce Východočechů naskočil v semifinále do letošních prvních dvou extraligových zápasů. A oba také rozhodl vítězným gólem. V sobotním utkání rozsekl nerozhodný stav 2:2 a Radovan Pavlík posléze skóre uzavřel na konečných 4:2.

„Sám nevím, co k tomu říct,“ pronesl stručnou, ale přitom výmluvnou větu ke svému příběhu, jenž označil za pohádku už po rozhodujícím zásahu v prodloužení druhého duelu série. „Jsem rád, že mi to tam padá, ale hlavní je týmový úspěch.“

Ten je teď překvapivě rychle tak blízko. Mountfield pracuje s obrovskou psychickou výhodou, na druhou stranu Vítkovice už nemusí být pod tlakem. Obrat série ze stavu 0:3 od nich očekává asi málokdo.

„Nevím, zda je to neřešitelné,“ povídá forvard Ridery Richard Jarůšek. „Pořád ještě máme šanci, Hradec stále musí udělat ten poslední krok... Neskládáme zbraně a chceme se minimálně vrátit do Ostravy.“

Ve všech zápasech série platil i ve třetí třetině vyrovnaný stav, v sobotu si hokejisté poprvé vystačili s řádnou hrací dobou. Přesto se pokaždé výsledek přiklonil na stranu Východočechů.

Vítkovický Richard Jarůšek se tlačí před Matěje Machovského.

„Při hře pět na pět je tam minimum šancí. Je to vyrovnané, rozhodují přesilovky. Je to 0:0, bušíme do toho, ale nic se tam neodrazí a pak dostaneme gól,“ smutnil Jarůšek. „Vždycky nám tam ten centimetr nebo dva chybí. Bohužel to tak je.“

Svěřencům Tomáše Martince chybí důležití hráči jako Lev, Jergl nebo Cingeľ, v sobotu jim zase po ráně pukem do ucha vypadl obránce Filip Pavlík. Nicméně si i s takovými absencemi dovedou poradit.

Co tedy musí soupeř pod vedením Miloše Holaně změnit?

Zklamaní vítkovičtí hokejisté.

„Nevím, ani bych neřekl, že něco musíme extra zlepšit, snažíme se, jedeme na krev, vše asi děláme, jak máme,“ povídá Jarůšek. „Musíme prostě hrát pořád stejně, chodit tam a doufat. Doufat, že se nám puk správně odrazí a konečně budeme úspěšní.“