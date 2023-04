ONLINE: Hradec - Vítkovice. Domácí hrají o mečbol, přenesou se emoce na led?

První duel rozhodly za bezbrankového stavu samostatné nájezdy, v tom druhém začaly padat góly až ve třetím dějství. Tři z nich musela posvětit až kontrola u videa, což vyvolalo značné emoce.

Hradec Králové - Vítkovice (stav série 2:0) Třetí zápas semifinále sledujeme v podrobné reportáži.

„Jste zkorumpování,“ křičel rozčílený vítkovický majitel Aleš Pavlík u kabin na hlavní rozhodčí Jiřího Ondráčka a Oldřicha Hejduka, kteří podle něj neměli uznat druhý a třetí gól soupeře.

Play off 2023 servis iDNES.cz

„Nyní víme, že nebojujeme jen proti Hradci, ale tato skutečnost nás ještě více motivuje a jsem přesvědčen, že naše vítkovické srdce ještě tuto sérii velmi zdramatizuje,“ napsal poté v prohlášení na klubovém webu.

Komise rozhodčích v čele s Vladimírem Pešinou platnost obou tref posvětila. Šéf extraligy Martin Loukota byl z Pavlíkova chování zklamaný: „Mám za to, že i v tak vypjatých chvílích by bylo na místě udržení si nadhledu a odstupu,“

Majitel Vítkovic nakonec přijal za své chování odpovědnost. Uznal, že v emocích překročil červenou čáru a odstoupil z funkce prezidenta APK, řídícího orgánu nejvyšší české hokejové soutěže.

Pozornost se z hokejového zákulisí opět přesouvá na led. Obě partie v Ostravě nabídly vyrovnanou defenzivní podívanou, excelovali především brankáři Aleš Stezka a Matěj Machovský.

Druhý zápas rozhodl ve prospěch hostujícího celku necelé dvě minuty po začátku prodloužení nečekaný hrdina Patrik Miškář, který strávil celou sezonu v prvoligové Jihlavě.

Radovan Pavlík ujíždí Petru Fridrichovi.

Hradci, kde v minulosti působil, přispěchal na pomoc jako náhrada za zraněného centra Jakuba Lva: „Neuvěřitelný pocit. Už jsem měl naplánovanou dovolenou, ale zavolal mi pan Martinec a já to bral všemi deseti,“ usmíval se.

Na domácí straně naopak panoval smutek. „Těžko se mi to komentuje. Měli jsme si to víc pohlídat, zatáhnout se a hrát náš hokej. Ale je to jen menší klopýtnutí, věříme si,“ prohlásil odhodlaně kapitán Dominik Lakatoš.

Východočeši rozjeli sérii velice nadějně, navíc se budou moct opřít o podporu vlastních fanoušků. Pokud uspějí i potřetí, přiblíží se historicky prvnímu postupu do finále.

„Je jen na nás, jak si nastavíme hlavy a jak si budeme vážit získaných dvou bodů. Ale pozor, Vítkovice můžou přijít příště a dát nám osm gólů,“ nabádal k opatrnosti Radek Smoleňák.