Majitel Vítkovic se omluvil rozhodčím. Rezignuje na funkci prezidenta APK

„Správný chlap by se měl postavit všem věcem čelem, zejména pak těm nepříjemným. Souhlasím s majitelem Mountfieldu Hradec Králové Miroslavem Schönem, že jsem svými výroky po druhém semifinálovém utkání překročil červenou čáru,“ prohlásil Pavlík a omluvil se za slova, která pronesl v emocích.

„A jelikož je třeba nést následky za své jednání, rozhodl jsem se s okamžitou platností rezignovat na post prezidenta APK LH,“ oznámil.

Vítkovice prohrály druhý zápas série 2:3 v prodloužení. Bezprostředně po jeho skončení Pavlík rozhodčí v útrobách Ostravar areny slovně napadl. Následně klub vydal prohlášení, ve kterém utkání označil za ovlivněné a nesouhlasil s uznáním druhé a třetí branky Hradce Králové.

Vedení extraligy a komise rozhodčích ale ve čtvrtek potvrdily, že hlavní arbitři Oldřich Hejduk a Jiří Ondráček nechybovali a obě složité situace vyhodnotili správně.

Chováním Pavlíka se v příštích dnech bude zabývat i disciplinární komise soutěže ve spolupráci s ředitelem extraligy Martinem Loukotou. Majitel Vítkovic, jenž je zároveň i viceprezidentem Českého svazu ledního hokeje, věří, že jeho krok pomůže k uklidnění situace.

„Věřím, že od této chvíle už se naše, po hokejové stránce výborná série vrátí zpět na led a už tam i zůstane. Těšíme se společně s Mountfieldem na další zápasy série,“ dodal Pavlík.

Roztržky před kabinou sudích se měl účastnit také kapitán Hradce Radek Smoleňák. Útočník Jakub Voráček na svém twitterovém účtu napsal, že „Pavlík měl na Smoleňáka řvát, že mu ukončí kariéru“.

Jakub Voracek @jachobe @JVitek94 Je smutné ze prezident APK po zápase řve na Radka Smolenaka ze mu ukončí kariéru oblíbit odpovědět

Proti tomuto tvrzení se veřejně vymezili jak majitel Pavlík, tak také sportovní ředitel Roman Šimíček a manažer klubu Patrik Rimmel. Zároveň přiznali, že došlo k ostré výměně názorů mezi Pavlíkem a předsedou komise rozhodčích Vladimírem Pešinou a že se do slovní roztržky přidal také Smoleňák.

„Nicméně není pravdou a je na to hned několik svědků, že by majitel Vítkovic Aleš Pavlík vyhrožoval kapitánovi Mountfield HK Radku Smoleňákovi ukončením kariéry. Je smutné a do určité míry také nepochopitelné, že tuto lživou informaci zveřejní uznávaný hokejista Jakub Voráček, který ale fyzicky zápasu a tedy ani incidentu přítomen nebyl,“ napsali v prohlášení na klubovém webu.

Příští utkání série se uskuteční v sobotu v Hradci Králové, který vede v semifinále 2:0 na zápasy.