Nevyužitý první mečbol plány nekomplikuje, ujišťuje hradecký Pavlík

„Porážka nám plány moc nekomplikuje, stále vedeme 3:1, což je skvělé. Ještě potrénujeme a vydáme se na cestu do Ostravy, kde si pro ten čtvrtý bod budeme chtít dojít a sérii ukončit,“ uvedl Filip Pavlík, obránce Hradce.

Ve třetím zápase série jste obdržel velmi nepříjemnou ránu do ucha a v utkání jste nepokračoval. Bylo ve hře, že byste ve čtvrtém utkání ani nenastoupil?

Nikdo z nás neviděl problém v tom, jestli budu hrát. Byla to nešťastná náhoda, že mě puk trefil. Lékaři mě ošetřili a po prohlídce pustili do zápasu.

V něm vítkovická Ridera zblokovala 32 střeleckých pokusů vašeho týmu. Jeden z důvodů, proč jste nevyhráli?

Určitě. Vítkovice se snažily něco změnit, jít si za vítězstvím, aby sérii zdramatizovaly. My jsme je nastřelovali, na branku nám střely často neprošly, což bylo pro ně hodně důležité.

Je pro vás tato prohra určitou komplikací, co se postupu týče?

Porážka nám plány moc nekomplikuje. Stále vedeme 3:1 v semifinálové sérii, což je skvělé. Ještě potrénujeme a vydáme se na cestu do Ostravy, kde si pro ten čtvrtý bod budeme chtít dojít a sérii ukončit.

Vedete 3:1 na zápasy, kdyby vám to někdo řekl před začátkem série, jaká by byla vaše reakce?

Brali bychom to všemi deseti. Pro nás to je skvěle rozehraná série a k jejímu zvládnutí nám chybí udělat poslední krůček. Ten ale, jak se říká, bývá nejtěžší.

Bylo to ve čtvrtém zápase cítit?

Těžko říct. Vítkovice jsou kvalitní tým a tentokrát daly o gól víc. Hráli jsme dobře, tlačili jsme je v jejich pásmu, ve třetí periodě jsme je skoro nepustili z obranné třetiny, ale jim se úspěšně dařilo vyhazovat puk pryč a nakonec vyhrály.

V brance Vítkovic poprvé v sérii nastoupil Lukáš Klimeš, jenž nahradil dosavadní jedničku Aleše Stezku. Byl to pro ně impuls?

Gólman jim k vítězství pomohl, protože chytal velmi dobře. Soupeř se rozhodl pro změnu a vyšlo mu to, byl to z jeho strany dobrý tah.

Dá se v této fázi play off ve hře ještě něco měnit?

Každý den je určený k tomu, abychom se mohli zlepšovat. Chceme se posunout dál, a nedělat chyby.

Filip Pavlík se svíjí v bolestech na ledě po zásahu pukem do hlavy.

Co přesilovky, které v play off často rozhodují?

Ve třetím zápase nám početní převahy pomohly k vítězství, i tentokrát jsme v nich šance měli. Bohužel jsme je neproměnili.

Série pokračuje v Ostravě, je pro vás psychickou výhodou, že jste v tamní aréně v sérii už dvakrát zvítězili?

Myslím si, že ano. I proto, že sice jedeme hrát na hřiště soupeře, ale fanoušci vyrazí s námi, takže i tam budeme mít dobrou diváckou kulisu a podporu. Věříme, že nás budou nadále podporovat a my se jim odměníme vítězstvím.