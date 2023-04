Hradecký žolík po další výhře: V hlavě jsme silní, ale série není rozhodnutá

„Snažím se hrát naplno. Jsem rád, že mi to tam padá, ale hlavní je týmový úspěch,“ vyprávěl spokojený Miškář.

Celou sezonu strávil v prvoligové Jihlavě, do aktuálního ročníku nejvyšší soutěže zasáhl poprvé až v Ostravě.

A protože zdravotní stav absentujícího Jakuba Lva si žádá delší pauzu, nastoupil i ve třetím semifinále na hradeckém ledě. Opět na pozici centra prvního útoku.

Váš druhý zápas, druhá výhra. Jaké to bylo?

Z naší strany hodně o tom, že jsme začali špatně. Neměli jsme pohyb, který tvoří devadesát procent našeho výkonu. Něco jsme si k tomu řekli a od druhé třetiny se to začalo ukazovat. A hodně jsme si pomohli přesilovkami.

Vedli jste 2:0, ale Vítkovice vyrovnaly. Nerozhodilo vás to?

Nebylo to příjemné, ale stále jsme věděli, že vedeme 2:0 na zápasy. Ani nás to nemohlo zlomit. V hlavě jsme silní, stále jsme věřili, že to znovu urveme na naši stranu.

Opět se to povedlo i zásluhou vaší branky. Jak jste ji viděl?

Vyhráli jsme vhazování u nás v pásmu a najednou jeli tři na dva. Měl jsem puk, viděl jsem, že obránce ustupuje, tak jsem ho chtěl prostřelit. Povedlo se mi to mezi jeho nohama. Když puk vyletěl, tak ho brankář asi moc neviděl. Byla tam i trocha štěstí.

Podívejte se na vítěznou trefu Patrika Miškáře.

Po třech zápasech máte postupový mečbol, což asi nikdo nečekal.

Souhlasím, ale je to vždycky vyrovnané, rozhodují jeden dva góly. Nezbývá než jít podobně dál.

Co s tím teď bude dělat hlava? Vítkovice mají před sebou těžký úkol, stav 0:3 je hodně těžké otočit.

Dobře, ale stále ještě není rozhodnuto. Šance zvrátit sérii tam pořád je.

Zítra ale můžete slavit, navíc na domácím ledě. Připouštíte si to?

Já hlavně věřím, že kdyby se to nepovedlo, tak půjdeme dál. Doufám ale, že to zvládneme.

V Hradci jste smlouvu nedostal. Říkáte si teď o návrat do extraligy?

Na to se teď nesoustředím, mám smlouvu v Jihlavě. Uvidíme, co přijde.