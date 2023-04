Jarůšek: Šanci ještě máme, Hradec musí udělat poslední krok

Souhlasíte ale s tím, že to pro vás není záviděníhodná situace?

Bohužel, ale všechny zápasy, které jsme odehrály, byly vyrovnané, i proto si myslím, že se to stále může překlopit na obě strany.

Vyrovnané sice jsou, ale Hradec vždycky přidá něco navrch. Nejprve nájezdy, pak prodloužení, nyní rozhodnutí v závěru...

Je to tak. Tenhle třetí zápas jsme srovnali z 0:2 na 2:2 a ukázali jsme svoji sílu, pak jsme si je ale zase nechali odskočit. Na druhé straně vždycky to mohlo jít oběma směry, takže nic není ztraceného.

Co vám chybí k tomu, abyste zápas překlopili na vaši stranu?

Je to vždycky boj, ve hře pět na pět je minimum šancí, jediné, v čem se dá něco udělat, jsou skoro jen přesilovky. A my jsme dali bohužel Hradci v první třetině těch přesilovek hodně a oni je využili. To byl ten problém. Navíc se nám nedaří využít chvíle, kdy máme převahu. Je to nula nula, bušíme do toho, nic se k nám neodrazí a pak ještě dostaneme gól. Jak ale říkám, neskládáme zbraně, chceme sérii vrátit do Ostravy.

Zklamaní vítkovičtí hokejisté.

S čím jít do dalšího zápasu, aby se to povedlo?

Nemyslet moc dopředu, ale zaměřit se na každé střídání, které nás čeká. Musíme zapomenout, co se nám stalo a nachystat se na tuhou bitvu a na boj o každý centimetr ledu. Musíme bojovat a doufat, že se štěstí otočí k nám, že se puky konečně začnou odrážet víc k nám a než k soupeři. Asi není potřeba nic výrazně měnit, ale spíš makat a jít na krev.