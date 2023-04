Pořád musí být víra. Sil máme dost, ujišťují se vítkovičtí hokejisté

V sérii sice Vítkovičtí minulé dva zápasy vyhráli, přesto v semifinále hraném na čtyři vítězství prohrávají 2:3 na zápasy. Soupeř, který vedl už 3:0, tak bude mít v domácím prostředí (od 17.00) už třetí šanci ukončit sérii a postoupit do finále extraligy. Naopak Vítkovičtí, pokud chtějí vrátit sérii do Ostravy k rozhodujícímu sedmému utkání, potřebují nutně vyhrát.

Úkol je to však nelehký – v české extralize se ještě žádnému celku nepodařilo otočit sérii ze stavu 0:3 na zápasy až k postupu.

„Pořád musí být víra. Kluci ze sebe vydali hodně sil, ale pořád jich máme dost,“ uvedl vítkovický trenér Miloš Holaň po pátém duelu, který jeho svěřenci vyhráli v úterý doma 3:2 v prodloužení. Vítězná branka padla až v 99. minutě...

„Povedlo se, ale je to jen další krok. Pořád je spousta práce před námi,“ konstatoval kapitán ostravského celku Dominik Lakatoš. „Prohrávali jsme 0:3 na zápasy, ale dokázali jsme z toho ještě udělat dobrou sérii. V kabině si říkáme, že to bude válka až do konce. My jsme připraveni.“

Po náročné úterní bitvě, která trvala v podstatě bez minuty celých pět klasických třetin, včera Vítkovičtí jen dopoledne zregenerovali, po obědě už vyrazili do Hradce Králové.

„Samozřejmě každý zápas je náročný. Hradec velice dobře bruslí, zápasy jsou fyzicky náročné, ale sil máme dost a věřím, že to ukážeme i v Hradci. Nesmíme se z toho zbláznit, musíme věřit v úspěch. Zase budou rozhodovat maličkosti, nikdy to není v ničem jiném,“ poznamenal Dominik Lakatoš.