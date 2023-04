Sparta hlásí první posilu na příští sezonu, z Boleslavi přichází útočník Najman

„Ondra je prototyp důrazného útočníka, hokejového univerzála se skvělým bruslením i bráněním. Navíc velice kvalitní hráč ve středním věku se skvělým charakterem,“ uvedl sportovní ředitel Petr Ton.

Najman se ve Spartě opět sejde s dlouholetým spoluhráčem v útoku Pavlem Kousalem, jehož pražský tým získal z Mladé Boleslavi v lednu. „Sledovali jsme je dlouhou dobu a mám velkou radost, že se nám je oba podařilo získat,“ pochvaloval si Ton.

Pavel Kousal (vpravo) a Ondřej Najman z Mladé Boleslavi se radují z gólu.

Vnuk bývalého úspěšného hráče a trenéra Josefa Augusty Najman přišel do Mladé Boleslavi v roce 2017 ze zámoří a postupně se vypracoval v oporu Bruslařů. V extralize včetně play off odehrál 294 zápasů s bilancí 45 branek a 63 asistencí.

„Sparta je pro mě obrovská výzva. V týmu je spousta skvělých a zkušených hráčů, od kterých se budu mít co naučit. To by mě mohlo posunout ještě dál. Hlavní je, abych byl platný pro celý tým,“ uvedl Najman, který je rád, že se opět potká s Kousalem.

„Vyrůstali jsme spolu v Jihlavě, byli jsme spolu dokonce rok v Americe. Až teď jsme se na pár měsíců rozdělili po opravdu spoustě let. Jsme výborní kamarádi a mám fakt radost, že ho ve Spartě znovu doplním,“ řekl útočník s šesti starty za seniorskou reprezentaci.