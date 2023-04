Šílenost. Takové výpadky jsou neomluvitelné, zlobil se Radil po dalším dramatu

„Když jsem trefil prázdnou bránu na 5:3, tak se mi hodně ulevilo, protože to vlastně u mě celé začalo.. Propadl jsem v naší obranné třetině, můj bek vystřelil a dal gól, takže jsem byl rád, že jsme to nakonec dotáhli. Podle mě jsme si to vítězství zasloužili. Měli jsme výborný začátek a vedli jsme 4:0, o tom zbytku se mi pak těžko hledají slova. Buďme rádi, že jsme to zvládli,“ říkal rozpolcený Lukáš Radil.

Jak to, že v rozhodnutém utkání nakonec dopustíte takové drama?

Je to šílený. Uděláme pár chyb a Třinec je okamžitě potrestá. Ze začátku utkání to tam rychle napadalo nám a soupeři pak taky. Je to zbytečné. Vedení 4:0 si musíme umět pohlídat, to se neomlouvá.

Podobné výpadky ale máte téměř v každém zápase...

Fakt nevím, co k tomu mám říct. Svedl bych to na to, že play off je brutálně vypjaté. Emoce hrají opravdu velkou roli, v člověku to lítá nahoru dolů. Inkasujete nějaký hloupý gól, soupeře to zvedne a vám sebevědomí naopak padá. Tíha okamžiku je velká a je těžké to ustát. My to tentokrát ustáli a jdeme do sedmého zápasu.

Jak těžké to bylo v tomhle případě, když se Třinec dokázal rychle dotáhnout až na rozdíl jednoho gólu?

Mně přijde, že hrajeme pořád stejně. Není to o žádné přehnané motivaci, že by se někdo tlačil do útoku a chtěl na sílu dávat góly. Prostě se stane jedna blbá chyba a už se vezeme, nevím, jak to jinak popsat.

Překvapil vás hodně třetí gól Ocelářů, který po chvíli rozklíčoval až videorozhodčí?

To je přesně ono. Uděláte hloupou chybu a padne hloupý gól. Rozhodčí najednou vyškrábnou z videa, že puk byl za čárou... Jen to podtrhlo naší špatnou třetí třetinu.

Hokejisté Pardubic se radují ze třetího gólu.

V Třinci už jste během semifinále získali jednu důležitou výhru, ale doma jste ji nezvládli potvrdit. Jak se toho podruhé vyvarovat?

Sedmý zápas bude vypjatý na obou stranách. Nevím, jak o tom teď mám mluvit. Je to specifické. Půjde o postup a my budeme muset na ledě nechat absolutně všechno. Neudělat žádný kiks.

Série s Oceláři si takový závěr určitě zaslouží. Kvůli sedmým zápasům v play off hrajete hokej, ne?

Slýchám to od všech, ale samozřejmě bychom byli radši, kdybychom vyhráli 4:0 a v klidu se připravili na další sérii (usmívá se).