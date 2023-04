Po naší tyčce se utkání otočilo proti nám, mrzelo třineckého Voženílka

„Náš tým má charakter a my jsme do třetí třetiny šli s tím, že neprohrajeme souboj a pořád si za výhrou půjdeme, a bylo nám jedno, kdyby to bylo třeba 0:5 nebo 0:7,“ prohlásil třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Chtěli jsme ukázat, že na ledě necháme všechno a že není nic rozhodnutého, že pořád máme hlavy nastavené tak, že si pro postup chceme jít.“

Jenže Třineckým nevyšel začátek, byť hned v první minutě měli přesilovku. V ní Hudáček trefil horní tyč, načež se neujaly ani dvě nebezpečné dorážky. Záhy Pardubičtí dvakrát během 62 vteřin udeřili.

„Po naší tyčce se utkání otočilo proti nám. Soupeř dal gól z tečované střely, pak z další a my už jsme ztrátu jen doháněli,“ konstatoval třinecký útočník Daniel Voženílek.

„V první a druhé třetině jsme až příliš mnoho chybovali a soupeř nás potrestal. Ani závěr, třetí třetina, která byla z našeho pohledu výborná, to nespravila,“ řekl trenér Ocelářů Zdeněk Moták.

„Dvě třetiny byly od nás skvělé, ale apelovali jsme na mužstvo, že pokud bychom v prvních pěti minutách třetí třetiny dostali gól, tak to bude ještě sakra těžké. A také bylo, ale uhájili jsme vedení obětavostí a týmovým výkonem,“ uvedl pardubický trenér Radim Rulík.

Třetí třinecký gól, který dal Nestrašil v početní převaze v 54. minutě, sudí uznali až se zpožděním, když se v přerušené hře šli podívat na videozáznam.

„Stoprocentně jistý jsem si nebyl, ale hned jsem jel za rozhodčím, ať se podívá, protože jsem věděl, že ta možnost, že gól byl, je. Pak kluci seshora (videokouč) mávali, že byl,“ uvedl Andrej Nestrašil.

Trenéři spornou situaci neviděli. Jeden navíc hovořil o lapačce, druhý o betonu...

„Puk byl údajně v lapačce za brankovou čárou, ale je to daleko, byla tam skrumáž, neviděl jsem to,“ podotkl Zdeněk Moták.

„Myslel jsem si, že to byla střela na beton a ten byl za brankovou čárou, o lapačce slyším až teď,“ dodal Radim Rulík.

Každopádně Třinečtí ještě více ožili, jenže 63 vteřin před koncem Daňo ve snaze rychle rozehrát nahrál Kousalovi, který posunul kotouč na Radila a ten střílel do prázdné branky.