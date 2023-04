Infarktový závěr. Musíme navázat na první dvě třetiny, ví pardubický bek Čerešňák

„Dvě třetiny byly od nás fantastické, třetí byla infarktová, v ní jsme si zápas zbytečně zkomplikovali,“ prohlásil pardubický obránce Peter Čerešňák. „Třinec tu poslední dvacku dominoval, ale ubojovali jsme to. V sedmém zápase necháme všechno.“

Sledovali jste v závěru s obavami, kolik času chybí do konce zápasu?

Věřili jsme, že vedení uhájíme, ale nikdy nevíte, co se stane. Obzvlášť při té přesilovce, kdy to tam lítalo zleva doprava přes brankoviště. Museli jsme věřit, že to dobře dopadne a tak to i dopadlo.

Původně ano, ale sudí po zhlédnutí videozáznamu uznali Třineckým třetí gól. Brankář Will puk po střele Nestrašila vyrazil až za brankovou čárou. Překvapilo vás to?

Ano. Byl jsem na ledě a nevybavuju si situaci, kdy mohl padnout. Točil jsem se za pukem a vůbec nevím, kdy mohl přejít brankovou čáru. Ale asi byl, když to uznali.

Když jste po dvou třetinách vedli 4:0, neříkali jste si, že je rozhodnuto?

No... Sami jsme je dostali zpátky do zápasu. Musíme si na to dát pozor. To se říká vždycky, ale opravdu to tak je. Musíme si to lépe pohlídat. Zápas jsme měli výborně rozehraný a sami jme si ho zkomplikovali. Nakonec z toho bylo velké drama. Naštěstí jsme minutu před koncem dali gól do prázdné brány. Potom jsme to už nějak ukopali.

Ve třetí třetině jste Ocelářům nabídli tři přesilovky. Byl to ten hlavní problém?

Mají je vynikající, a ta vyloučení byla úplně zbytečná. Čím více budeme hrát v pěti, tím lépe pro nás. Na to se musíme soustředit.

Dalo se čekat, že Oceláři ve třetí části přidají, ale vy jste jim hodně pomohli, že?

Nebylo to ideální. Dostali jsme je do hry a třikrát nás potrestali. Ty závěry musíme zvládat lépe.

Robert Kousal v souboji s Andrejem Nestrašilem padá k zemi.

Byly první dvě třetiny to, co jste chtěli hrát celou sérii?

Tak bychom si to představovali, ale bohužel to dneska byly jen ty dvě třetiny. Na ně musíme navázat.

Zaslouží si tohle semifinále sedmý zápas?

Ano. Každý zápas byl perfektní jak pro nás, tak pro diváky. Stojí proti sobě dva silné mančafty.

Doma jste v této sérii s Třincem dvakrát prohráli. Znamená to něco před sedmým rozhodujícím duelem?

Budeme mít za zády deset tisíc našich fanoušků. Tohle pro nás bude určitě výhoda. Domácí prostředí je domácí prostředí a jsme rádi, že jsme si v základní části tuhle pozici vybojovali. Oni budou cestovat za námi, to je jejich minus. Ale oba mančafty do toho dají sto procent a ten lepší, možná šťastnější, postoupí dál. Nic si nedarujeme.