Domácí nezdar Třinec nesrazí. Pořád si jdeme pro postup, hlásí Nestrašil

„Do třetí třetiny jsme šli s tím, že neprohrajeme souboj a pořád si za výhrou půjdeme. Bylo nám jedno kdyby to bylo třeba 0:5 nebo 0:7,“ prohlásil třinecký útočník Andrej Nestrašil.

Play off 2023 servis iDNES.cz

„Chtěli jsme ukázat, že na ledě necháme všechno a že není nic rozhodnutého. Pořád máme hlavy nastavené tak, že si pro postup chceme jít,“ dodal.

Jenže vyrovnat se vám už nepodařilo. Co chybělo?

Nevím, jaká je procentuální úspěšnost hry bez brankáře. Možná jsme měli puk podržet, byla ještě minuta do konce, když padl pátý gól hostů, ale tak to je. Zápas ale nebyl o tom konci, jako spíše o tom začátku.

Proč vám první třetina nevyšla?

Každý hráč chce hrát od začátku do konce. Není to tak, že by přišel na stadion a prvních deset minut se mu nechtělo, ale někdy se to tak sejde. Padne tam gól, klesne psychicky, to všechno hraje roli. Možná pak přišel impulz po změnách v sestavě. Věděli jsme, že za stavu 0:4 můžeme hru otevřít, už nebylo na co čekat.

Ovlivnila úvod zápasu vaše přesilovka hned v první minutě, kdy jste trefili horní tyč a měli dvě nebezpečné dorážky?

To je jako by si někdo stěžoval, že se mu něco stalo v osmnácti a zkazilo mu to celý život. Byl to začátek. Jsme dost zkušené mužstvo, abychom se s tím popasovali lépe, než jsme předvedli.

Robert Kousal v souboji s Andrejem Nestrašilem padá k zemi.

Od druhé třetiny trenéři přeházeli útoky. Pomohlo vám to?

Ve fázi, kdy jsme potřebovali více utočit, asi jo. Ale jestli to tak zůstane i dál, to nevím.

Po první třetině Ondřeje Kacetla nahradil Marek Mazanec. Jak jste vnímali změnu v brance?

Normálně. Máme dva skvělé gólmany, takže nám se hraje úplně stejně, ať je tam Káca, nebo Mazi. Nic extra zajímavého. Třeba si Káca odpočinul a bude mít více sil na sedmý zápas.

Bylo znát, že Pardubice si už nemohly dovolit prohrát?

Je to play off, takže hrály na sto procent jako každý zápas. Samozřejmě jim hodně pomohlo, že daly rychlé góly. Určitě se jim hrálo o něco lépe, když vedly 3:0. My jsme hru ve druhé třetině možná až moc otevřeli a dostali čtvrtý gól, ale chtěli jsme to risknout.

Třetí gól jste dal v závěru přesilovky. Sudí ho uznali až se zpožděním, když si prohlédli videozáznam. Byl jste si jistý, že to gól byl?

Stoprocentně ne. Hned jsem ale jel za rozhodčím, ať se podívá, protože jsem věděl, že ta možnost je. Pak kluci (videokouč, statistikové) ze shora mávali, že byl.

Bolí taková prohra hodně?

Je jedno jestli to je 0:7, 3:5, 0:8. To je jako jet na turnaj a radovat se, že jsem pátý místo osmý. Když nevyhraju, tak jsem prohrál. Vítězství je to jediné, co mě zajímá.

Bude těžké nastavit hlavu na sedmý zápas?

Je to takové klišé – uspěje tým, který bude chtít víc, ten tým, který puk na ledě sežere.