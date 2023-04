Uvidíme, kdo má více sil. Hradec čeká třetí pokus po těžké ráně

A v prodloužení, které trvalo bez minuty a vteřiny další dvě dvacetiminutovky, dostali těžký direkt v podobě vítězné branky soupeře.

Po těžké, téměř 100 minut trvající dřině se tak do Hradce v noci vraceli s tím, že se jim vedení 3:0 na zápasy smrsklo na výhodu výhry jediné. A že před čtvrtečním šestým utkáním (začátek v 17 hodin) musí na nepříjemný konec hlavně posledního zápas zapomenout, chtějí-li už dnes svůj sen proměnit ve skutečnost.

„Musíme odjet s hlavou nahoře a připravit se na další zápas,“ nezbývalo v úterý pozdě večer kouči hradeckého Mountfieldu Tomáši Martincovi než konstatovat k nečekaně se prodlužující sérii, která po třech výhrách vypadala pro jeho tým jednoznačně.

Vyburcovat hlavně dostatek víry ve vlastní síly poté, co konečné rozhodnutí v jejich prospěch bylo blízko, tak bude nyní tím hlavním úkolem: „Hrajeme o finále play off a hráči vědí, že to máme pořád ve svých rukách. Zrovna tak vědí, že je čeká další těžký zápas a že opět budou rozhodovat maličkosti. Únava je na obou stranách a uvidíme, kdo má více sil.“

K tomu, aby se miska vah znovu naklonila na hradeckou stranu, bude Martincův tým potřebovat několik změn, které vyplývají z porážky v Ostravě. Tou zásadní bude důraz na to, aby se hráči vyvarovali faulů zejména těch zbytečných, kterými v pondělí soupeři nabídli vyrovnání. Obě branky totiž Mountfield inkasoval v oslabení.

„Na vyloučení jsme „vyhráli“ 6:2, příště se musíme faulů vyvarovat. Když hrajete tolik oslabení, tak nějaký gól většinou dostanete. Vítkovice mají na přesilové hry dobré hráče,“ konstatoval obránce Mislav Rosandič, jehož vyloučení domácí využili k vyrovnání na 2:2. „Chce to nedělat fauly,“ souhlasí útočník Oliver Okuliar.

K tomu se přidá i nezbytná alchymie se sestavou, z pochopitelných důvodů v této fázi sezony z obou stran přísně tajená.

Hradečtí trenéři mohli v pátém zápase využít útočníka Aleše Jergla, jenž ve čtvrtém utkání nastoupit nemohl. Avšak i nadále budou mimo hru další útočníci Lukáš Cingeľ a Jakub Lev, otázkou zůstává, zda se do sestavy vrátí rovněž útočníci Marek Zachar a kapitán Radek Smoleňák, kteří v Ostravě také nehráli.

Navíc se bude čekat, jak to dopadne s obráncem Bohumilem Jankem, který ve druhém prodloužení ostravského zápasu po nešťastné srážce se spoluhráčem Matějem Chalupou musel odstoupit. „Věřím, že bude zpátky,“ řekl k tomu diplomaticky kouč Martinec.

Hradec se raduje z druhého gólu, který dal útočník Jordann Perret (94). Vedle něj spoluhráč z formace Aleš Jergl (26)

A pak je tu otázka brankářů. Až dosud v letošním play off platilo, že po prohře došlo k jejich střídání. Ve čtvrtfinálové sérii s Libercem se tak ve druhém utkání do branky místo Henriho Kiviaha postavil Matěj Machovský a vydržel tam následujících sedm výher. Když přišla ve čtvrtém zápase prohra, Kiviaho se vrátil. Předvedl sice řadu skvělých zákroků, ale u gólů soupeře jeho zákroky nebyly stoprocentní.

Přichází tak druhá šance pro Machovského a s ní začátek nové vítězné série, která Mountfield minimálně posune do finále?