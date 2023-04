ONLINE: Vítkovice - Hradec 0:0. Další sedmý zápas, kdo doplní Třinec ve finále?

Hradec mohl sérii už třikrát ukončit, vedl totiž 3:0. Nejprve nevyužil domácího prostředí a padl těsně 1:2, následně dvakrát prohrál v prodloužení.

Šestý zápas se navíc stal nejdelším utkání v historii české nejvyšší soutěže. Rozhodující trefu vstřelil až ve čtvrtém prodloužení v čase 138:51 ve vlastním oslabení Dominik Lakatoš.

„Musím říct, že hráči jsou výborně připravení. Ještě to ale nekončí. Musíme zapomenout, co nejrychleji zregenerovat a připravit se zase na domácí utkání,“ řekl kouč Vítkovic Miloš Holaň po zdánlivě nekonečném prodloužení.

Jeho svěřenci jsou odhodlaní udělat poslední krok. „Máme radost, že jsme dokázali sérii vrátit na rozhodující zápas do Ostravy. Od stavu 0:3 si říkáme, že to bude válka a boj do konce. Podařilo se nám to. My se teď musíme rychle připravit na sobotu,“ uvedl Lakatoš.

Vítkovice se mohou stát prvním celkem extraligy, který by otočil nepříznivý stav 0:3 na zápasy. Hradecký Mountfield má zase čtvrtý pokus na dovršení své první účasti ve finále.

„Teď se ukáže znova charakter týmu, jak se dokážeme semknout a vytěsnit takovou porážku z hlavy. Samozřejmě se Vítkovice v tuhle chvíli stávají favoritem série, ale my se je pokusíme zaskočit a sedmý zápas vyhrát,“ hlásil hostující trenér Tomáš Martinec.

Hradec hraje semifinále extraligy potřetí, do finále se nikdy nepodíval, v roce 2017 získal bronz. Ten však letos patří Pardubicím, pokud chce tedy Mountfield pomýšlet na medaili, musí postoupit.

„Každý je dost chytrý, aby se dobře připravil. Zase to bude hodně vyrovnaný zápas, kde znovu rozhodnou detaily. Jedeme do Ostravy odhodlaní. Odpočineme si a snad jim tam ten jejich mejdan zkazíme,“ dodal kapitán Radek Smoleňák.